"Гарфилд в кино". Атака дронов с пиццами и ограбление в стиле "Одиннадцати друзей Оушена"

На экраны Украины вышел новый полнометражный фильм о толстом рыжем гурмане — коте Гарфилде.

Related video

Гарфилд — гениальный кот-манипулятор. Он прекрасно разбирается в пиццах и лазаньях, а также в человеческой психике — в частности, своего хозяина Джона. В анимационной картине с котом происходит неприятное криминальное приключение, выхватывающее изнеженного толстяка из комфортно-привычного быта. Таким образом, Гарфилда "догоняет" его темное прошлое. Точнее — его отца Виктора. В судьбу Гарфилда вмешиваются семейные хроники и давняя история мести. Фокус разбирался, насколько удался полнометражный фильм о культовом рыжем коте.

Первая полнометражка "Гарлфилд" (не считая анимационного сериала "Гарфилд и его друзья", 1988–1995) о рыжем гурмане и пройдохе вышла в 2004 году — так что в этом году юбилей. Вторая — в 2006: обе были успешными. Но последующие три вряд ли можно назвать удачными, и вот эта — юбилейная картина должна была исправить положение. Исправила? Фифти-фифти.

Гарфилд и тени прошлого

Итак, мы видим брошенного маленького Гарфилда: несчастный рыжий котеночек под дождем. Его замечает из пиццерии некий одинокий молодой человек. Глазки Гарфилда стали на все окно, и язычком он делает намеки: неплохо бы подкрепиться? Парень сжалился — и тут же лишился пиццы: котеночек оказался мини-фабрикой по переработке еды. Когда настала пора расставаться с новым знакомым, рыжий устроил небольшой потоп из слез. Котеночек умеет виртуозно вить веревки из любого — это у него врожденное.

Гарфилд умеет, когда надо, нажать на нужные "кнопки"

И вот "он завел себе Джона". Потом "помог ему купить дом", а то арендаторы квартиры не позволяли держать животных. Пережил "вторжение" щенка Оди. Короче, жизнь наладилась. И даже было, согласно налаженному кошачьему режиму, такое специальное — "время ночного перекуса" (это один из немногих моментов, когда я смеялся во время фильма). И вот тут — возле холодильника — происходит одна большая неприятность. Гарфилда догоняет его темное прошлое. Точнее — его отца Вика. А Гарфилду вместе со щенком пришлось стать разменной монетой в большой и грязной игре.

Начинаются злоключения, в центре которых красивая белая кошка Марч. Не будем делиться подробностями, но тут сюжетная канва плавно переходит в криминальный детектив по типу "Одиннадцати друзей Оушена". А вместо персонажа Джорджа Клуни — бык Отто. У которого в рогатой голове просто компьютер по схемам ограбления. Отто — мизантропичный интроверт-однолюб, обожающий свою корову Эдель — "ангела на Земле". На совместное "дело" звери пошли, потому что их интересы совпали.

Гарфилд и Виктор, отец и сын

Минусы ленты. Много нестыковок и натянутостей. Например, будет атака сотен дронов с пиццами — это продвинутая доставка. И сам Гарфилд на них прекрасно запрыгивал с крыши поезда и летал. Зачем при такой летной силе придерживаться некоего первоначального плана по спрыгиванию с ж/д состава на батут, который опасно закреплен на дне пропасти? Ведь у них же прекрасное средство для перелетов: на трех дронах Вика бы подняли. Трюки нелогичные даже для анимационной системы координат. Фантазия ведь должна как-то корректироваться здравым смыслом? И таких моментов — предостаточно.

Шутки не дожаты, их не хочется повторять. Эксплуатируются все ранее найдены фишки относительно Гарфилда: обжорство, ехидность, высокомерие. Да, он способен действовать изобретательно, но никаких новых открытий относительно центрального персонажа мы не наблюдаем. И весь фильм — такая смесь анимации и фильмов-хитов последних лет. Короче, серьезные сценарные прорехи.

Плюсы. Образы неплохие. Интрига — есть. Трогательные подробности в отношениях отца и сына. Например, специально оборудованное дерево, откуда Вик наблюдал жизнь своего "малого". Иногда неплохие перевертыши, вроде того, как становится опасной любовь Гарлфилда к сыру чеддер — когда он оказывается в реальном цехе по производству сыров, где кулинарный рай внезапно оборачивается конвейерным адом. Трогательный финал, который производит в целом благоприятное впечатление.

Папа Виктор и сынок Гарфилд

Фильм со скрипом можно рекомендовать для одноразового просмотра, а финальный суперклассный блюз Марвина Гэя Lets Get It On ("Давай начнем") оставляет светлое впечатление в душе, не смотря на перечисленные выше сценарные огрехи.

Ремарка. Между прочим, папа Марвина Гэя был крайне строгим, но излишне вспыльчивым священником-протестантом. В запале ссоры он, выхватив пистолет, убил гениального певца за день до его 45-летия. В США этот факт знают все. А папа Гарфилда Вик, на наше счастье, сына любил, как выясняется из нового мультфильма о рыжем хитрюге. Сложно сказать, почему именно этот трек поставили заключительным в картине о сложных отношениях отца и сына, но кажется, что это произошло не случайно.