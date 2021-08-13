В Telegram продают поддельные справки о вакцинации по всему миру: просят $100 за штуку

Аналитики из Check Point отмечают, что с марта по август 2021 года объем черного рынка в мессенджере вырос на 257%.

Исследовательское подразделение компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, опубликовало новый отчет о масштабах черного рынка поддельных сертификатов о вакцинации, организованном в Telegram. По оценкам экспертов, в настоящее время существует более 2500 активных групп и каналов, продающих поддельные справки о вакцинации из разных стран по всему миру. Аналитики указывают, что с марта 2021 года объем черного рынка в мессенджере увеличился на 257%.

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Об этом сообщает издание mashable.com, со ссылкой на документ.

Группы и каналы, торгующие поддельными документами, насчитывает тысячи участников: в среднем около 100 тыс. подписчиков. Самый большой канал насчитывает 450 тыс. подписчиков. В среднем за сертификат просят $100 и, конечно же, продают и за криптовалюту. Все, что нужно для покупки, — сообщить продавцам, из какой вы страны. Check Point сообщает, что большинство продавцов сосредоточены на европейских странах.

[ + – ] Существубт группы, насчитывающие более 100 тыс. подписчиков, желающих приобрести "серые" сертификаты о вакцинации Фото: Check Point

"Наши исследователи обнаружили поддельные сертификаты со всего мира, большинство из которых поступает из Европы — NHS, EUDCC (цифровой сертификат COVID ЕС) и других стран, таких как Греция, Нидерланды, Италия, Франция, Швейцария, США, Пакистан, Индонезия", — говорится в отчете.

Эксперты отметили, что раньше много объявлений о продаже подделок они фиксировали в Даркнете, но в последние месяцы заметили, что многие торговцы перекочевали в Telegram.

"Переход в Telegram стал наиболее очевидным изменением на черном рынке услуг, связанных с коронавирусом", — говорит аналитик Экрам Ахмед. "Мы думаем, что поставщики услуг выбрали Telegram, чтобы найти новых покупателей, сохранив при этом некоторую степень конфиденциальности".

[ + – ] Переписка продавца поддельных справок с покупателем Фото: Check Point

Ахмед также отметил, что мессенджер позволяет быстро охватить огромное количество людей, в отличие от Даркнета. Несмотря на то что, платформа запрещает три типа контента: спам и мошенничество, сообщения, пропагандирующие насилие, и распространение порнографии, тем не менее там активно рекламируются онлайн-казино, сомнительные финтех-проекты и вот теперь продаются фальшивые документы. А в частных группах и чатах спокойно постят и порно-материалы. Telegram прямо заявляет, что "не обрабатывает никаких запросов" о контенте в группах, в том числе о незаконной деятельности.

Продавцы "серых" сертификатов уверяют в подлинности товара, а также нередко играют на эмоциях людей, взывая к тем, кто не хочет или боится вакцинироваться. Для проведения сделки они предлагают связаться с ними через Telegram, WhatsApp или электронную почту, а платежи проводить через PayPal и криптовалюту (Bitcoin, Monero, Dogecoin и другие).

[ + – ] Канал насчитывает более 450 тыс. подписчиков. Все эти люди - потенциальные покупатели подделок Фото: Check Point

"Мы часто встречали такие заявления: "Вам не нужно делать укол, чтобы получить сертификат". "Мы здесь, чтобы спасти мир от этой ядовитой вакцины". "Держитесь подальше от вакцины и спасайтесь, пока мы продолжаем эту борьбу", — продолжает аналитик. "Я считаю, что руководству Telegram следует внимательно посмотреть на всю эту ситуацию и оценить, требует ли их политика модерации контента, поскольку я ожидаю, что черный рынок там будет только расти и расти".

У Check Point нет данных о том, сколько людей на самом деле покупают справки. Но судя по количеству подписчиков в группах и каналах, — их немало.

"Существование, распространение и рыночный ажиотаж, который мы ежедневно наблюдаем в Telegram, дают нам веские основания полагать, что рынок масштабируется", — резюмировал Ахмед.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве задержали женщину, которая продавала поддельные справки о вакцинации.