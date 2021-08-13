В Telegram продают поддельные справки о вакцинации по всему миру: просят $100 за штуку
Аналитики из Check Point отмечают, что с марта по август 2021 года объем черного рынка в мессенджере вырос на 257%.
Исследовательское подразделение компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, опубликовало новый отчет о масштабах черного рынка поддельных сертификатов о вакцинации, организованном в Telegram. По оценкам экспертов, в настоящее время существует более 2500 активных групп и каналов, продающих поддельные справки о вакцинации из разных стран по всему миру. Аналитики указывают, что с марта 2021 года объем черного рынка в мессенджере увеличился на 257%.
Об этом сообщает издание mashable.com, со ссылкой на документ.
Группы и каналы, торгующие поддельными документами, насчитывает тысячи участников: в среднем около 100 тыс. подписчиков. Самый большой канал насчитывает 450 тыс. подписчиков. В среднем за сертификат просят $100 и, конечно же, продают и за криптовалюту. Все, что нужно для покупки, — сообщить продавцам, из какой вы страны. Check Point сообщает, что большинство продавцов сосредоточены на европейских странах.
"Наши исследователи обнаружили поддельные сертификаты со всего мира, большинство из которых поступает из Европы — NHS, EUDCC (цифровой сертификат COVID ЕС) и других стран, таких как Греция, Нидерланды, Италия, Франция, Швейцария, США, Пакистан, Индонезия", — говорится в отчете.
Эксперты отметили, что раньше много объявлений о продаже подделок они фиксировали в Даркнете, но в последние месяцы заметили, что многие торговцы перекочевали в Telegram.
"Переход в Telegram стал наиболее очевидным изменением на черном рынке услуг, связанных с коронавирусом", — говорит аналитик Экрам Ахмед. "Мы думаем, что поставщики услуг выбрали Telegram, чтобы найти новых покупателей, сохранив при этом некоторую степень конфиденциальности".
Ахмед также отметил, что мессенджер позволяет быстро охватить огромное количество людей, в отличие от Даркнета. Несмотря на то что, платформа запрещает три типа контента: спам и мошенничество, сообщения, пропагандирующие насилие, и распространение порнографии, тем не менее там активно рекламируются онлайн-казино, сомнительные финтех-проекты и вот теперь продаются фальшивые документы. А в частных группах и чатах спокойно постят и порно-материалы. Telegram прямо заявляет, что "не обрабатывает никаких запросов" о контенте в группах, в том числе о незаконной деятельности.
Продавцы "серых" сертификатов уверяют в подлинности товара, а также нередко играют на эмоциях людей, взывая к тем, кто не хочет или боится вакцинироваться. Для проведения сделки они предлагают связаться с ними через Telegram, WhatsApp или электронную почту, а платежи проводить через PayPal и криптовалюту (Bitcoin, Monero, Dogecoin и другие).
"Мы часто встречали такие заявления: "Вам не нужно делать укол, чтобы получить сертификат". "Мы здесь, чтобы спасти мир от этой ядовитой вакцины". "Держитесь подальше от вакцины и спасайтесь, пока мы продолжаем эту борьбу", — продолжает аналитик. "Я считаю, что руководству Telegram следует внимательно посмотреть на всю эту ситуацию и оценить, требует ли их политика модерации контента, поскольку я ожидаю, что черный рынок там будет только расти и расти".
У Check Point нет данных о том, сколько людей на самом деле покупают справки. Но судя по количеству подписчиков в группах и каналах, — их немало.
"Существование, распространение и рыночный ажиотаж, который мы ежедневно наблюдаем в Telegram, дают нам веские основания полагать, что рынок масштабируется", — резюмировал Ахмед.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве задержали женщину, которая продавала поддельные справки о вакцинации.