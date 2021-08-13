У Telegram продають підроблені довідки про вакцинацію по всьому світу: просять $ 100 за штуку

Аналітики з Check Point відзначають, що з березня по серпень 2021 року обсяг чорного ринку в месенджері виріс на 257%.

Дослідницький підрозділ компанії Check Point, що займається кібербезпекою, опублікував новий звіт про масштаби чорного ринку підроблених сертифікатів про вакцинацію, організованого в Telegram. За оцінками експертів, зараз існує більше 2500 активних груп і каналів, які продають підроблені довідки про вакцинацію з різних країн по всьому світу. Аналітики вказують, що з березня 2021 року обсяг чорного ринку в месенджері збільшився на 257%.

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Про це повідомляє видання mashable.com із посиланням на документ.

Групи та канали, які торгують підробленими документами, налічують тисячі учасників — у середньому близько 100 тис. підписників. Найбільший канал налічує 450 тис. підписників. У середньому за сертифікат просять $ 100 і, звичайно ж, продають і за криптовалюту. Все, що потрібно для покупки, — повідомити продавцям, із якої ви країни. Check Point повідомляє, що більшість продавців зосереджені на європейських країнах.

[ + – ] Існують групи, що налічують понад 100 тис. підписників, які бажають придбати "сірі" сертифікати про вакцинації Фото: Check Point

"Наші дослідники виявили підроблені сертифікати з усього світу, більшість із яких надходить з Європи — NHS, EUDCC (цифровий сертифікат COVID ЄС) та інших країн, таких як Греція, Нідерланди, Італія, Франція, Швейцарія, США, Пакистан, Індонезія", — йдеться в звіті.

Експерти відзначили, що раніше багато оголошень про продаж підробок вони фіксували в даркнеті, але в останні місяці помітили, що багато торговців перекочували в Telegram.

"Перехід у Telegram став найбільш очевидною зміною на чорному ринку послуг, пов'язаних із коронавірусом, — говорить аналітик Екрам Ахмед. — Ми думаємо, що постачальники послуг вибрали Telegram, щоб знайти нових покупців, зберігши при цьому деякий ступінь конфіденційності".

[ + – ] Листування продавця підроблених довідок із покупцем Фото: Check Point

Ахмед також зазначив, що месенджер дозволяє швидко охопити величезну кількість людей, на відміну від даркнета. Незважаючи на те, що платформа забороняє три типи контенту: спам і шахрайство, повідомлення, які пропагують насильство, і поширення порнографії, там активно рекламують онлайн-казино, сумнівні фінтех-проекти і ось тепер продаються фальшиві документи. А в приватних групах і чатах спокійно постять і порно-матеріали. Telegram прямо заявляє, що "не опрацьовує жодних запитів" про контент у групах, у тому числі про незаконну діяльність.

Продавці "сірих" сертифікатів запевняють у достовірності товару, а також нерідко грають на емоціях людей, волаючи до тих, хто не хоче або боїться вакцинуватися. Для проведення операції вони пропонують зв'язатися з ними через Telegram, WhatsApp або електронну пошту, а платежі проводити через PayPal і криптовалюту (Bitcoin, Monero, Dogecoin і інші).

[ + – ] Канал налічує понад 450 тис. підписників. Усі ці люди — потенційні покупці підробок Фото: Check Point

"Ми часто зустрічали такі заяви: "Вам не потрібно робити укол, щоб отримати сертифікат"."Ми тут, щоб врятувати світ від цієї отруйної вакцини"."Тримайтеся подалі від вакцини та рятуйтеся, поки ми продовжуємо цю боротьбу", — продовжує аналітик. — Я вважаю, що керівництву Telegram слід уважно подивитися на всю цю ситуацію й оцінити, чи потребує їхня політика модерації контенту, оскільки я очікую, що чорний ринок там буде тільки рости й рости".

У Check Point немає даних про те, скільки людей насправді купують довідки. Але судячи з кількості підписників у групах і каналах, — їх чимало.

"Існування, поширення та ринковий ажіотаж, який ми щодня спостерігаємо в Telegram, дають нам вагомі підстави вважати, що ринок масштабується", — резюмував Ахмед.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві затримали жінку, яка продавала підроблені довідки про вакцинацію.