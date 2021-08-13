У Telegram продають підроблені довідки про вакцинацію по всьому світу: просять $ 100 за штуку
Аналітики з Check Point відзначають, що з березня по серпень 2021 року обсяг чорного ринку в месенджері виріс на 257%.
Дослідницький підрозділ компанії Check Point, що займається кібербезпекою, опублікував новий звіт про масштаби чорного ринку підроблених сертифікатів про вакцинацію, організованого в Telegram. За оцінками експертів, зараз існує більше 2500 активних груп і каналів, які продають підроблені довідки про вакцинацію з різних країн по всьому світу. Аналітики вказують, що з березня 2021 року обсяг чорного ринку в месенджері збільшився на 257%.
Про це повідомляє видання mashable.com із посиланням на документ.
Групи та канали, які торгують підробленими документами, налічують тисячі учасників — у середньому близько 100 тис. підписників. Найбільший канал налічує 450 тис. підписників. У середньому за сертифікат просять $ 100 і, звичайно ж, продають і за криптовалюту. Все, що потрібно для покупки, — повідомити продавцям, із якої ви країни. Check Point повідомляє, що більшість продавців зосереджені на європейських країнах.
"Наші дослідники виявили підроблені сертифікати з усього світу, більшість із яких надходить з Європи — NHS, EUDCC (цифровий сертифікат COVID ЄС) та інших країн, таких як Греція, Нідерланди, Італія, Франція, Швейцарія, США, Пакистан, Індонезія", — йдеться в звіті.
Експерти відзначили, що раніше багато оголошень про продаж підробок вони фіксували в даркнеті, але в останні місяці помітили, що багато торговців перекочували в Telegram.
"Перехід у Telegram став найбільш очевидною зміною на чорному ринку послуг, пов'язаних із коронавірусом, — говорить аналітик Екрам Ахмед. — Ми думаємо, що постачальники послуг вибрали Telegram, щоб знайти нових покупців, зберігши при цьому деякий ступінь конфіденційності".
Ахмед також зазначив, що месенджер дозволяє швидко охопити величезну кількість людей, на відміну від даркнета. Незважаючи на те, що платформа забороняє три типи контенту: спам і шахрайство, повідомлення, які пропагують насильство, і поширення порнографії, там активно рекламують онлайн-казино, сумнівні фінтех-проекти і ось тепер продаються фальшиві документи. А в приватних групах і чатах спокійно постять і порно-матеріали. Telegram прямо заявляє, що "не опрацьовує жодних запитів" про контент у групах, у тому числі про незаконну діяльність.
Продавці "сірих" сертифікатів запевняють у достовірності товару, а також нерідко грають на емоціях людей, волаючи до тих, хто не хоче або боїться вакцинуватися. Для проведення операції вони пропонують зв'язатися з ними через Telegram, WhatsApp або електронну пошту, а платежі проводити через PayPal і криптовалюту (Bitcoin, Monero, Dogecoin і інші).
"Ми часто зустрічали такі заяви: "Вам не потрібно робити укол, щоб отримати сертифікат"."Ми тут, щоб врятувати світ від цієї отруйної вакцини"."Тримайтеся подалі від вакцини та рятуйтеся, поки ми продовжуємо цю боротьбу", — продовжує аналітик. — Я вважаю, що керівництву Telegram слід уважно подивитися на всю цю ситуацію й оцінити, чи потребує їхня політика модерації контенту, оскільки я очікую, що чорний ринок там буде тільки рости й рости".
У Check Point немає даних про те, скільки людей насправді купують довідки. Але судячи з кількості підписників у групах і каналах, — їх чимало.
"Існування, поширення та ринковий ажіотаж, який ми щодня спостерігаємо в Telegram, дають нам вагомі підстави вважати, що ринок масштабується", — резюмував Ахмед.
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві затримали жінку, яка продавала підроблені довідки про вакцинацію.