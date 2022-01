Конец эпохи: Microsoft прекратила выпуск всех игровых консолей Xbox One

Компания сосредоточилась на производстве Xbox Series X/S, и весь 2021 год распродавала остатки геймпадов Xbox One.

Microsoft прекратила производство всех консолей Xbox One. Софтверный гигант прекратил выпуск Xbox One X и Xbox One S в преддверии запуска Xbox Series X, а затем потихоньку свернул выпуск Xbox One S еще в конце 2020 года, попросив розничных продавцов реализовать оставшиеся запасы, передает The Verge.

"Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года", — прокомментировал Синди Уокер, старший директор по маркетингу продуктов для консолей Xbox.

Данная информация была опубликована Microsoft сразу же после материала Bloomberg о том, что Sony планировала прекратить производство PS4 в конце 2021 года. Однако теперь компания изменила решение и выпустит около миллиона консолей PS4 в 2022 году. Sony подтвердила, что производство PS4 все еще продолжается.

"Microsoft и Sony удовлетворяют спрос на свои новейшие консоли Xbox Series X и PS5", — говорится в материале The Verge. "Однако Microsoft, похоже, в состоянии удовлетворить спрос и на Xbox Series S. На момент публикации Xbox Series S есть в наличии на Amazon в Великобритании и Best Buy в США".

После запуска Xbox Series X/S в 2020 году, глава Xbox Фил Спенсер в комментарии журналистам The Verge отметил, что компания выпустила больше консолей Xbox Series X, чем Series S, но в конечном итоге "победит" Series S из-за более низкой цены.

