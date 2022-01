Кінець епохи: Microsoft припинила випуск усіх ігрових консолей Xbox One

Компанія зосередилася на виробництві Xbox Series X/S, і весь 2021 розпродавала залишки геймпадів Xbox One.

Microsoft припинила виробництво всіх консолей Xbox One. Софтверний гігант припинив випуск Xbox One X і Xbox One S напередодні запуску Xbox Series X, а потім потихеньку згорнув випуск Xbox One S ще наприкінці 2020 року, попросивши роздрібних продавців реалізувати запаси, що залишилися, передає The Verge.

"Щоб зосередитись на виробництві Xbox Series X/S, ми припинили виробництво всіх консолей Xbox One до кінця 2020 року", — прокоментував Сінді Вокер, старший директор з маркетингу продуктів для консолей Xbox.

Ця інформація була опублікована Microsoft відразу після матеріалу Bloomberg про те, що Sony планувала припинити виробництво PS4 в кінці 2021 року. Однак, тепер компанія змінила рішення та випустить близько мільйона консолей PS4 у 2022 році. Sony підтвердила, що виробництво PS4 все ще продовжується.

"Microsoft і Sony задовольняють попит на новітні консолі Xbox Series X і PS5", — йдеться в матеріалі The Verge. "Однак, Microsoft, схоже, може задовольнити попит і на Xbox Series S. На момент публікації Xbox Series S є в наявності на Amazon у Великобританії і Best Buy в США".

Після запуску Xbox Series X/S у 2020 році глава Xbox Філ Спенсер у коментарі журналістам The Verge зазначив, що компанія випустила більше консолей Xbox Series X, ніж Series S, але зрештою "переможе" Series S через нижчу ціну.

