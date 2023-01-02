Точность важнее боевой части: какие БПЛА должна производить Украина

Related video

Наша пропаганда утверждает, что мы сбиваем уже 100% "Шахедов", но почему-то после каждого налета начинаются проблемы с электричеством…

Безусловно, мы научились сбивать дроны. Прожекторы, пулеметы, пушки — все как во Вторую мировую войну. Только вместо стационарных позиций — мобильная "конница" охотников за дронами. Конечно, нам помогает и нехитрая тактика орков, которые запускают дроны ровно так же, как пускают ракеты — точно по приказу, не учитывая технические особенности и потенциальные возможности беспилотной техники. (Подробнее останавливаться на этом моменте не буду, чтобы не подсказывать врагу).

Но тем не менее и увы, все-таки к нам время от времени прилетает. И у больших начальников возникает соблазн скопировать "Шахед", чтобы отомстить русским. Знаю, над этой задачей работают. Скопировать не в буквальном смысле слова, а вот так, чтобы дальность полета была под тысячу километров и боевая часть "не меньше 30 кг", а лучше 50 или 150… Ведь чем больше — тем сильнее, правда?.. И я постоянно слышу один и тот же первый вопрос, который большие начальники задают разработчикам дронов: а какой у вас вес боевой части?.. Если меньше заветных 30 кг — крутят носом, неинтересно. Но это неправильный подход. Большой вес боевой части — это большой вес беспилотника, большие его размеры, большая стоимость и большая заметность.

Ведь почему мы сбиваем "Шахеды"?.. Потому что современные радары их, все-таки видят ввиду немаленьких размеров, пусть и не на далекой дистанции, а мощный двигатель, необходимый для полета такого крупного аппарата, сильно его демаскирует (звук и тепловой след). Да и банально попасть в большой "Шахед" проще.

А для поражения целей в тылу большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов.

Большой вес боевой части нужен, если мы собираемся снести бетонное здание, уничтожить бронетехнику, выкурить противника из бункера… Но какие первоочередные цели могут быть у наших ударных дронов большой дальности? Аэродромы, позиции ПВО, радиолокаторы, пусковые установки ракет "земля-земля", нефтехранилища, штабы и т.д. А для поражения таких целей большая мощность боевой части вторична, и даже вредна, важнее точность и массированность применения дронов.

Если бы на стоянку "медведей" в Энгельсе прилетел не один беспилотник с боевой частью весом 250 кг, а 100 маленьких, дешевых и малозаметных дронов-камикадзе с боевой частью весом 2,5 кг — все бомбардировщики превратились бы в труху.

Помните, "неизвестно чей" беспилотник долетел до Энгельса?.. Пострадал один или два бомбардировщика. Мощность боевой части была — оценочно — 150-250 кг. И увеличение веса боевой части не привело бы автоматически к увеличению количества пораженных на аэродроме самолетов, потому что максимальный радиус поражения (осколками) у авиационной осколочно-фугасной бомбы весом 500 кг — не более 200 м, а ударная волна опасна всего на 50 м, а самолеты стоят далеко друг от друга…

Если бы на стоянку "медведей" в Энгельсе прилетел не один беспилотник с боевой частью весом 250 кг, а 100 маленьких, дешевых и малозаметных (практически незаметных) дронов-камикадзе с боевой частью весом 2,5 кг, — все бомбардировщики превратились бы в труху.

Нам не надо копировать иранский беспилотный ширпотреб. Нам надо разрабатывать и производить свои дроны, придумывать и реализовывать свою тактику применения.

Этим должны заниматься профессионалы.

Источник