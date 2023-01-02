Точність важливіша за бойову частину: які БПЛА має виробляти Україна

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Наша пропаганда стверджує, що ми збиваємо вже 100% "Шахедів", але чомусь після кожного нальоту починаються проблеми з електрикою.

Безумовно, ми навчилися збивати дрони. Прожектори, кулемети, гармати — як у Другу світову війну. Тільки замість стаціонарних позицій – мобільна "кіннота" мисливців за дронами. Звичайно, нам допомагає і нехитра тактика орків, які запускають дрони так само, як пускають ракети — точно за наказом, не враховуючи технічні особливості та потенційні можливості безпілотної техніки. (Докладніше зупинятись на цьому моменті не буду, щоб не підказувати ворогові).

Проте і на жаль, все-таки до нас час від часу прилітає. І у великих начальників виникає спокуса скопіювати "Шахед", щоб помститися росіянам. Знаю, над цим завданням працюють. Скопіювати не в буквальному розумінні слова, а от так, щоб дальність польоту була під тисячу кілометрів і бойова частина "не менше 30 кг", а краще 50 або 150… Адже чим більше – тим сильніше, правда?.. І я постійно чую одне і те ж питання, яке великі начальники задають розробникам дронів: а яка у вас вага бойової частини?.. Якщо менше заповітних 30 кг — крутять носом, нецікаво. Але це неправильний підхід. Велика вага бойової частини — це велика вага безпілотника, великі його розміри, велика вартість і помітність.

Адже чому ми збиваємо "Шахеди"?.. Тому, що сучасні радари їх бачать через немаленькі розміри, нехай і не на далекій дистанції, а потужний двигун, необхідний для польоту такого великого апарату, сильно його демаскує (звук і тепловий слід ). Та й банально потрапити у великий "Шахед" простіше.

А для ураження цілей у тилу велика потужність бойової частини вторинна, і навіть шкідлива, важливіше точність і масованість застосування дронів.

Велика вага бойової частини потрібна, якщо ми збираємося знести бетонну будівлю, знищити бронетехніку, викурити супротивника з бункера… Але які першочергові цілі можуть мати наші ударні дрони великої дальності? Аеродроми, позиції ППО, радіолокатори, пускові установки ракет "земля-земля", нафтосховища, штаби тощо. А для ураження таких цілей велика потужність бойової частини вторинна, і навіть шкідлива, важливіше точність і масованість застосування дронів.

Якби на стоянку "ведмедів" в Енгельсі прилетів не один безпілотник із бойовою частиною вагою 250 кг, а 100 маленьких, дешевих і малопомітних дронів-камікадзе з бойовою частиною вагою 2,5 кг — усі бомбардувальники перетворилися б в порох.

Пам'ятаєте, "невідомо чий" безпілотник долетів до Енгельса?.. Постраждав один чи два бомбардувальники. Потужність бойової частини була – оцінно – 150-250 кг. І збільшення ваги бойової частини не призвело б автоматично до збільшення кількості уражених на аеродромі літаків, тому, що максимальний радіус ураження (осколками) у авіаційної уламково-фугасної бомби вагою 500 кг — не більше 200 м, а ударна хвиля небезпечна лише на 50 м, а літаки стоять далеко один від одного.

Якби на стоянку "ведмедів" в Енгельсі прилетів не один безпілотник з бойовою частиною вагою 250 кг, а 100 маленьких, дешевих і малопомітних (практично непомітних) дронів-камікадзе з бойовою частиною вагою 2,5 кг, — усі бомбардувальники перетворилися б в порох.

Нам не треба копіювати іранський безпілотний широкого вжитку. Нам треба розробляти та виробляти свої дрони, вигадувати та реалізовувати свою тактику застосування.

Цим мають займатися професіонали.

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