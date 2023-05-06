Тайна Bayraktar: эксперты раскрыли, можно ли захватить контроль над военным дроном

По словам военным, пока не было ни одного случая перехвата турецких Bayraktar TB2, однако россияне постоянно учатся и улучшают свои технологии РЭБ.

Related video

Вечером 4 мая украинские войска сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2, который, по официальной версии, потерял управление. Издание BBC решило разобраться, могла ли Россия перехватить над ним контроль.

Как сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, в четверг Bayraktar TB2 утратил управление во время планового полета над Киевом. Военные решили сбить дрон, чтобы предотвратить опасные последствия. Причины сбоя в системе управления дроном остаются загадкой, хотя ВС уверяют, что перехвата не было.

Эксперты и операторы дронов из ВСУ рассказали BBC, что взломать беспилотник возможно, хотя и очень сложно, особенно если речь идет о военной модели. Как отметил военный аналитик и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, в прошлом Иран перехватывал и приземлял военные беспилотники США, возможно, использую российские технологии. Тогда летательные аппараты были намного проще устроены, со временем же их значительно усовершенствовали, что усложнило их взлом.

Глава Совета информационной безопасности и киберзащиты Эллина Шнурко-Табакова добавила, что проще всего россиянам захватить контроль над гражданскими дронами, такие как Mavic или Matrice, которые активно используются на войне в Украине. В начале войны оккупанты часто перехватывали каналы управления такими БПЛА, чтобы узнать его местоположение, место взлета и координаты пульта.

"Было много случаев, когда прилетало именно по оператору, даже не по дрону", — рассказала она.

С тех пор украинские военные научились использовать средства защиты гражданских дронов, но они все остаются уязвимыми для противника из-за простого шифрования. ВС РФ с помощью средств радиоэлектронной борьбы могут перехватывать сигналы, отслеживать связь с оператором, "глушить" ее или даже подключать к своим пультам.

"Есть пять-шесть видов атак вплоть до того, что, манипулируя сигналом GPS, создают впечатление, будто дрон летит со скоростью, не свойственной ему. Он думает, что летит вверх тормашками, выключает двигатели и падает", — поделился один из украинских военнослужащих.

Военные дроны защищены от РЭБ гораздо лучше, пусть и неидеально. Военные рассказали BBC, что слышали о случаях принудительной посадки дронов, но не перехвата управления. Никто из собеседников СМИ до сих пор не сталкивался с захватом контроля над турецкими Bayraktar TB2.

Война продолжается, и обе стороны усовершенствуют свои технологии. Один из экспертов отметил, что украинские инженеры изучают сбитые российские БПЛА "Орлан", чтобы знать, как они устроены, и как можно на них воздействовать — то же самое делают и россияне. По словам Эллины Шнурко-Табаковой, с 2014 года Украина закупала оборудование у производителей из США, поэтому в целом связь у дронов ВСУ лучше и современнее, чем у ВС РФ.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал уничтожение Bayraktar над Киевом. Он отметил, что техника может выходить из строя, и в этот раз у ВСУ не было других вариантов, кроме как атаковать дрон.