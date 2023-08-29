Изобретатель создает секс-игрушки, управляемые силой мысли: как это возможно (видео)

Брайан Слоан хочет подарить людям необычный интимный опыт, улучшив уже существующую игрушку Autoblow.

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Брайан Слоан из Канады создает секс-игрушки, которыми пользователь сможет управлять одними лишь мыслями. Об этом стало известно изданию Slate.

Канадец уже создал устройство Autoblow, имитирующее оральные ласки для мужчин. Оно стоит $130 и представляет собой пневматический насос для пениса с силиконовым клапаном, заменяющим рот, и пластиковым зажимом вместо губ — он плотно обхватывает половой орган поднимаясь и опускаясь, как при всасывании.

По словам Брайана Слоана, он уже продал более 400 000 Autoblow, но хочет сделать технологию еще совершеннее. Мужчина уже выпустил специальное приложение для iPhone, которое реагирует на голосовые команды и позволяет настраивать работу игрушки по индивидуальным предпочтениям, кроме того, он провел исследование в сфере машинного обучения, посвященное техникам оральных ласк. Теперь же изобретатель хочет заставить Autoblow "читать" мысли пользователей.

Брайан Слоан нанял команду ученых вместе с лабораторией за $15 000, чтобы заставить игрушки для интимных развлечений выполнять команды, повинуясь мысленным командам владельца. Для этого они используют электроэнцефалографию (ЭЭГ) — метод записи, обработки и преобразования мозговых волн в понятную информацию.

Брайан Слоан примеряет устройство для ЭЭГ рядом с Autoblow Фото: Autoblow

В специально оборудованной лаборатории на подопытных надевают специальные шапочки из переплетенных трубок и множества электродов, плотно прилегающие к голове. Они улавливают электрические сигналы, исходящие от мозга и отражающие мысли в момент бодрствования. ЭЭГ чаще всего используется для диагностики таких состояний, как эпилепсия, нарушения сна и опухоли головного мозга, но ее также используют для управления периферийными устройствами, такими как контроллер видеоигры.

Брайан Слоан поставил перед собой и другими исследователями такую задачу: сопоставить сигналы, полученные во время ЭЭГ с сигналами, которые можно использовать для управления секс-игрушками. Для этого подопытные надевают шапочки и сосредотачиваются на одной единственной мысли, например, "двигайся влево", смотря на прибор. И команда уже добилась успехов — по мысленной команде человека игрушка включается и вибрирует.

Для начала исследователи сосредоточились на мозговых волнах, возникающих, когда люди думают о движении определенных частей тела. Это связано с тем, что простые мысли, такие как подъем правой руки или сгибание левого колена, обычно считываются ЭЭГ более точно, чем более сложные движения или мысли. Они также более предсказуемы и объективны, чем сложные вещи, такие как, техники секса. Это делает их идеальными для создания паттернов мозга — условных команд, которые используются для запуска устройства.

Ученые пригласили двух подопытных, мужчин в возрасте около 20 лет, которые уже работали в лаборатории, подключили их к датчикам ЭЭГ, синхронизированным с игрушкой под названием Autoblow. Спустя три месяца сбора показаний, устройство на основе ЭЭГ достигло достаточно точного понимания того, как мозг субъекта стимулируется, когда он диктует базовые движения тела. Затем Autoblow был оснащен приемниками, предназначенными для реагирования на сигналы мозга, которые он получал.

Мысль о перемещении левой руки включает устройство, мысль о перемещении левой ноги заставляет работать медленнее, правой ноги — быстрее, самый быстрый режим всего под названием "Прикончи меня" запускает движение правой рукой. В дальнейшем, если технологию получится развить, игрушка сможет воплощать более сложные пожелания людей, например, оральный секс — это будет необходимым прорывом, чтобы улучшенный Autoblow когда-либо появился в продаже. В идеале же пользователь должен думать лишь о том, как получить оргазм.

Брайан Слоан считается знатоком сексуальных инноваций, он хочет создать будущее, где удовольствие не будет зависеть от желания супругов, свиданий в Tinder или сложных настроек. Если его мечта сбудется, то любой человек сможет получить оргазм, управляя секс-игрушками напрямую, как частями своего тела. Брайан надеется, что новая модель появится уже в следующем десятилетии.

"Я всегда читаю о том, что происходит в сфере технологий. Они создают солнцезащитные очки с динамиками Bluetooth. Илон Маск занимается разработкой Neuralink. Я не знаю, что произойдет с мозгами людей. Это не моя сфера. Но я знаю, что если я предложу секс-игрушку, которой можно управлять, не нажимая никаких кнопок, очевидно, люди захотят ее использовать", — поделился изобретатель. — "То, к чему я стремился в течение 15 лет, — это получение нового, лучшего и более интересного сексуального опыта".

Журналист Slate Люк Винки пока скептически относится к секс-игрушкам, управляемым силой разума. По его мнению, в момент сильного возбуждения никто не захочет концентрироваться на своих мышцах. Подход Брайана Слоана потребует от человека создать павловскую психосексуальную связь между обычными движениями и сексом, что может сильно отвлекать и сбивать с толку.

"Если устройство обеспечивает вам мастурбацию, а ваш мозг выполняет всю работу без необходимости как-либо взаимодействовать с машиной напрямую, то я ничего не могу придумать круче", — добавил Брайан Слоан.

В прошлом году Xiaomi представила повязку MiGu, позволяющую управлять гаджетами силой мысли. Специальные датчики улавливают электрические сигналы мозга и превращают их в команды.