Винахідник створює секс-іграшки, що керуються силою думки: як це можливо (відео)

Браян Слоан хоче подарувати людям незвичайний інтимний досвід, покращивши вже наявну іграшку Autoblow.

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Браян Слоан з Канади створює секс-іграшки, якими користувач зможе керувати одними лише думками. Про це стало відомо виданню Slate.

Канадець уже створив пристрій Autoblow, що імітує оральні ласки для чоловіків. Він коштує $130 і являє собою пневматичний насос для пеніса з силіконовим клапаном, що замінює рот, і пластиковим затискачем замість губ — він щільно охоплює статевий орган, піднімаючись і опускаючись, як під час всмоктування.

За словами Брайана Слоана, він уже продав понад 400 000 Autoblow, але хоче зробити технологію ще досконалішою. Чоловік уже випустив спеціальний застосунок для iPhone, що реагує на голосові команди та дає змогу налаштовувати роботу іграшки за індивідуальними вподобаннями, крім того, він провів дослідження у сфері машинного навчання, присвячене технікам оральних пестощів. Тепер же винахідник хоче змусити Autoblow "читати" думки користувачів.

Брайан Слоан найняв команду вчених разом із лабораторією за $15 000, щоб змусити іграшки для інтимних розваг виконувати команди, підкоряючись уявним командам власника. Для цього вони використовують електроенцефалографію (ЕЕГ) — метод запису, обробки та перетворення мозкових хвиль у зрозумілу інформацію.

Браян Слоан приміряє пристрій для ЕЕГ поруч з Autoblow Фото: Autoblow

У спеціально обладнаній лабораторії на піддослідних надягають спеціальні шапочки з переплетених трубок і безлічі електродів, що щільно прилягають до голови. Вони вловлюють електричні сигнали, що виходять від мозку і відображають думки в момент неспання. ЕЕГ найчастіше використовують для діагностики таких станів, як епілепсія, порушення сну і пухлини головного мозку, але її також використовують для управління периферійними пристроями, як-от контролер відеоігри.

Брайан Слоан поставив перед собою та іншими дослідниками таке завдання: зіставити сигнали, отримані під час ЕЕГ, із сигналами, які можна використовувати для управління секс-іграшками. Для цього піддослідні надягають шапочки і зосереджуються на одній єдиній думці, наприклад, "рухайся вліво", дивлячись на прилад. І команда вже досягла успіхів — за уявною командою людини іграшка вмикається і вібрує.

Для початку дослідники зосередилися на мозкових хвилях, що виникають, коли люди думають про рух певних частин тіла. Це пов'язано з тим, що прості думки, як-от підйом правої руки або згинання лівого коліна, зазвичай зчитуються ЕЕГ точніше, ніж складніші рухи або думки. Вони також більш передбачувані й об'єктивні, ніж складні речі, такі як, техніки сексу. Це робить їх ідеальними для створення патернів мозку — умовних команд, які використовуються для запуску пристрою.

Вчені запросили двох піддослідних, чоловіків у віці близько 20 років, які вже працювали в лабораторії, підключили їх до датчиків ЕЕГ, синхронізованих з іграшкою під назвою Autoblow. Через три місяці збору показань, пристрій на основі ЕЕГ досяг досить точного розуміння того, як мозок суб'єкта стимулюється, коли він диктує базові рухи тіла. Потім Autoblow був оснащений приймачами, призначеними для реагування на сигнали мозку, які він отримував.

Думка про переміщення лівої руки вмикає пристрій, думка про переміщення лівої ноги змушує працювати повільніше, правої ноги — швидше, найшвидший режим усього під назвою "Прикінчи мене" запускає рух правою рукою. Надалі, якщо технологію вдасться розвинути, іграшка зможе втілювати складніші побажання людей, наприклад, оральний секс, — це буде необхідним проривом, щоб поліпшений Autoblow коли-небудь з'явився в продажу. В ідеалі ж користувач має думати лише про те, як отримати оргазм.

Брайан Слоан вважається знавцем сексуальних інновацій, він хоче створити майбутнє, де задоволення не залежатиме від бажання подружжя, побачень у Tinder або складних налаштувань. Якщо його мрія збудеться, то будь-яка людина зможе отримати оргазм, керуючи секс-іграшками безпосередньо, як частинами свого тіла. Браян сподівається, що нова модель з'явиться вже в наступному десятилітті.

"Я завжди читаю про те, що відбувається у сфері технологій. Вони створюють сонцезахисні окуляри з динаміками Bluetooth. Ілон Маск займається розробкою Neuralink. Я не знаю, що станеться з мізками людей. Це не моя сфера. Але я знаю, що якщо я запропоную секс-іграшку, якою можна керувати, не натискаючи жодних кнопок, очевидно, люди захочуть її використовувати", — поділився винахідник. — "Те, до чого я прагнув протягом 15 років, — це отримання нового, кращого і цікавішого сексуального досвіду".

Журналіст Slate Люк Вінкі поки скептично ставиться до секс-іграшок, керованих силою розуму. На його думку, в момент сильного збудження ніхто не захоче концентруватися на своїх м'язах. Підхід Брайана Слоана вимагатиме від людини створити павлівський психосексуальний зв'язок між звичайними рухами і сексом, що може сильно відволікати і збивати з пантелику.

"Якщо пристрій забезпечує вам мастурбацію, а ваш мозок виконує всю роботу без необхідності будь-яким чином взаємодіяти з машиною безпосередньо, то я нічого не можу придумати крутіше", — додав Брайан Слоан.

Минулого року Xiaomi представила пов'язку MiGu, що дає змогу керувати гаджетами силою думки. Спеціальні датчики вловлюють електричні сигнали мозку і перетворюють їх на команди.