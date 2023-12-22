Не оправдала надежд: компания Hyperloop One закрывается и продает активы, — Bloomberg

По информации журналистов, за годы работы не было построено ни одного крупномасштабного гиперлупа.

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Компания Hyperloop One закрывается из-за неудачной попытки заново изобрести транзитное сообщение. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, компания распродает активы, включая испытательный полигон и оборудование, и сокращает оставшихся сотрудников. Офис в Лос-Анджелесе уже закрыт, а сотрудники, которым поручено контролировать продажу активов, 31 декабря 2023 года заканчивают свою работу в компании.

Что известно о Hyperloop One

Это футуристическая транспортная компания, известная как технический стартап, намеревалась строить трубчатые (туннельные) линии для перевозки пассажиров и грузов из города в город со скоростью, сравнимой с самолетной. Эта идея захватила воображение многих с момента основания компании в 2014 году, через год после того, как Илон Маск опубликовал официальный документ, в котором изложено видение технологии Hyperloop.

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По данным компании PitchBook Data, пишет агентство, Hyperloop One, основанная в 2014 году, привлекла более 450 миллионов долларов. Был построен небольшой испытательный трек для разработки собственных транспортных технологий.

Какое-то время, после инвестиций со стороны Virgin Ричарда Брэнсона, компания стала называться Virgin Hyperloop One. Однако позже Virgin удалила свой бренд, поскольку в 2022 году этот стартап решил сконцентрироваться на перевозках грузов, а не людей.

Сегодня Hyperloop One пока поддерживает конгломерат DP World, находящийся в Дубае и владеющий контрольным пакетом акций. Поэтому, по информации Bloomberg, интеллектуальная собственность компании, которая может остаться после ее закрытия, будет передана DP World.

Вместе с тем, за годы работы компании не было построено ни одного крупномасштабного гиперлупа. Несколько компаний Hyperloop находятся на разных стадиях создания прототипов, в том числе Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. и Swisspod Technologies.

По данным агентства, Илон Маск также продвигал эту технологию, организовав серию соревнований по гиперлупам, разработанных студентами, и построив испытательную трассу, которую уже снесли. Он также основал Boring Co., туннелестроительную компанию, занимающуюся соответствующими технологиями.

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Что произошло

По информации агентства, Hyperloop Technologies (официальное название) объединилась с подставной компанией в апреле 2023 года. На тот момент стоимость акций упала фактически до нуля, и единственными владельцами Hyperloop One стали акционеры подставной компании.

Кроме того, компания привлекла большое внимание обстоятельствами, среди которых оказались неожиданные отставки и различные обвинения. Так, один из соучредителей, венчурный капиталист Шервин Пишевар ушел в отставку после того, как агентство Bloomberg сообщило о выдвинутых против него обвинениях в сексуальных домогательствах. Бывший директор Зиявудин Магомедов был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве и хищениях, не связанных с Hyperloop One.

Через своего представителя DP World отказалась от комментариев для Bloomberg. Hyperloop One также не ответил на запросы о комментариях.

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