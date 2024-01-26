Россия готовится выпускать "украденные" у США беспилотники С-70 "Охотник" уже в 2024 году

"Охотник" должен стать малозаметным носителем ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля". Вероятно, россияне уже тестируют его в Астраханской области.

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Новосибирский авиационный завод, дочернее предприятие компании "Сухой", готовится к началу серийного производства тяжелого БПЛА "Охотник" во второй половине 2024 года. Об этом сообщил сайт Defense Mirror.

Компания "Сухой" разрабатывает первый российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" с 2011 года. Первый экспериментальный прототип поднялся в небо 3 августа 2019 года, за ним следовала следующая модель с плоским реактивным соплом. предназначенная для уменьшения радиолокационной заметности, которая вышла с Новосибирского авиационного завода в декабре 2021 года.

Серийное производство будет сосредоточено на тяжелом разведывательно-ударном БПЛА под названием С-70 "Охотник-Б". Несколько прототипов сейчас находятся на завершающей стадии комплексных испытаний, с особым акцентом на оптимизации программного обеспечения системы управления вооружением. Ожидается, что серийные модели будут иметь сопло с узким сечением, что имеет целью достичь 2-2,5-кратного уменьшения инфракрасной сигнатуры и незначительного уменьшения эффективной отражающей поверхности в задней полусфере БПЛА.

Недавно исследователи опубликовали спутниковый снимок аэродрома "Ахтубинск" Астраханской области России, где можно заметить объект, очень похожий на тяжелый беспилотник "Охотник". Вполне вероятно, что дрон тестируют перед стартом полномасштабного производства.

Беспилотник С-70 "Охотник" Фото: скриншот

Все машины С-70 планируется оснастить терминалами для обмена тактической информацией и телекодовой информацией по защищенным каналам радиосвязи типа KDL-I (0,96 — 1,25 ГГц). Эта технология предназначена для обеспечения работы БПЛА под управлением экипажей Су-30СМ2 и Су-57. Радиус действия канала связи, по прогнозам, будет составлять от 350 до 450 км, что позволит этим экипажам многоцелевых истребителей разворачивать С-70 в качестве "беспилотных ведущих" без необходимости входа пилотируемых машин в зону зенитной противовоздушной установки противника.

С-70 "Охотник" с длиной фюзеляжа 14 метров и размахом крыльев 19 метров, сопоставимым с МиГ-29, имеет взлетную массу до 25 тонн, в том числе боевую нагрузку до 3 тонн.

Хотя состав 3-тонного боевого груза остается неизвестным, первоначальные исследования проекта предусматривали широкий спектр управляемого авиационного оружия, от зенитных ракет до крылатых ракет тактической авиации. Самолет имеет внутренние отсеки для вооружения, подобные истребителю Су-57, что позволяет использовать вооружение за пределами видимости, включая ракеты "воздух-воздух" Р-77М и ракеты "воздух-земля" Х-59МК2, способные уклоняться от радиолокационного обнаружения. Однако в конце 2020 года Россия сообщила о планах использовать "Охотник" для размещения неуправляемых авиационных бомб.

Но БПЛА С-70 "Охотник" — не такая уж и российская разработка. Ранее Фокус писал, что он скопирован с украденной в США модели RQ-170.