Не все так гладко: в Китае признали, что не смогут выпускать передовые чипы 3,5-нм и новее

Топ-менеджер Huawei открыто заявил, что из-за санкций США китайские производители до сих пор не могут получить оборудование для выпуска лучших процессоров.

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Недавно во время конференции Mobile Computility Network в Сучжоу (Китай) генеральный директор облачных сервисов Huawei Чжан Пинъань заявил о неспособности КНР закупать и производить 3,5-нм чипы из-за санкций США. Подробности рассказало издание Tom's Hardware.

Чжан отметил, что компания TSMC, базирующаяся на Тайване и, следовательно, не подпадающая под санкции США, продолжает наращивать поставки 3,5-нм полупроводников. Но из-за санкций США у Китая нет возможности обеспечить безопасность этой продукции, сказал он.

Сообщается, что эти комментарии стали неожиданностью для многих представителей отрасли, поскольку Китай постоянно заявляет о росте собственного производства полупроводников. В мае китайское правительство объявило о создании третьего фонда на сумму 47,5 млрд долларов США для увеличения инвестиций в полупроводниковую промышленность страны.

Недавно компания Huawei сообщила о запуске массового производства 7-нм чипов без использования технологии крайнего ультрафиолета (EUV). Игроки рынка сделали предположение, что производитель вскоре сможет начать массовое производство чипов по 5-нм технологическому процессу.

Однако ограничения, наложенные США на отправку производственного оборудования и технологий в КНР, помешали дальнейшему развитию китайских полупроводниковых технологий. Чжан отметил, что для производства 3,5-нм чипов потребуется технология EUV, которой страна не обладает.

Китай пытается разработать необходимую технологию самостоятельно, но это является очень сложной задачей, поскольку для достижения успеха инженерам приходится обходить патенты США и Нидерландов.

Учитывая трудности, с которыми сталкивается Китай из-за санкций США, Чжан считает, что Huawei и другие производители должны более эффективно использовать доступные технологии. Он сказал: "Реальность такова, что мы не можем внедрить передовое производственное оборудование из-за санкций США, и нам необходимо найти способы эффективного использования 7-нм полупроводников".

Некоторые компании действительно находят хитрые способы обхода ограничений. Например, китайский производитель DRAM, CXMT, обошел санкции США в отношении оборудования для выпуска продукции менее 18 нм, наладив массовое производство 18,5 нм DRAM (DRAM, динамическая оперативная память, — тип компьютерной памяти, который используется для хранения и передачи данных во время работы программ и операций, — ред.). Существует серый рынок, позволяющий китайским фирмам приобретать детали американского оборудования через неофициальные каналы закупок.

Если Китай не сможет производить более совершенные полупроводники, он, вероятно, попытается продолжить наращивание своей доли на рынке устаревших полупроводников. Исследовательская фирма Trend Force прогнозирует, что доля КНР на глобальном рынке увеличится с 29% в 2023 году до 33% к 2027 году.

Ранее мы писали о том, что китайские 7-нм чипы работают хуже, чем ожидалось, поэтому их хотят улучшить. У SMIC нет нового EUV-оборудования, которое помогло бы сделать чипы производительнее. Каким образом будут "прокачивать" 7-нм процессоры — не ясно.