Коболев рассказал, почему "Нафтогаз" снизил цену на газ ниже обещанной Шмыгалем

Цена на газ для клиентов "Нафтогаза" в феврале составит 6,86 грн за кубометр.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что в феврале 2021 года стоимость одного кубометра газа для их клиентов будет 6,86 грн, тогда как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал, что она не превысит 6,99.

"Почему мы можем предложить такую ​​цену? Потому что мы развиваем свою газоснабжающую компанию как эффективный и современный бизнес: обходимся без собственных отделений, отдаем предпочтение электронным сервисам, работаем с сетями Ощадбанка и ПУМБа", — написал Коболев.

Он отметил, что их клиенты получают такие цены, потому что "Нафтогаз" обещал "быть надежным партнером и предлагать самые выгодные условия".

По его словам, некоторым поставщикам газа может быть сложно работать в такой ситуации, поскольку госполитика относительно рынка газа не была прогнозированной.

"Режим "возложения особых обязанностей" вводили в качестве временной меры для перехода к свободному рынку газа, но он задержался на долгие шесть лет. Некоторые поставщики газа для населения банально привыкли работать на ресурсе Нафтогаза и не стали контрактовать дешевый газ, пока была возможность", — написал Коболев.

Глава "Нафтогаза" написал, что еще одна группа поставщиков слишком быстро увеличивала стоимость газа для своих клиентов, значительно опережая рыночные тренды. Он напомнил, что у населения есть возможность сменить поставщика газа за трое суток.

Коболев уверен, что госрегулирование уничтожает конкуренцию, отметив, что за все годы действия режима "возложения особых обязанностей" не появилось ни одного нового поставщика газа.

"И хотя в рамках предельной цены мы можем продолжать конкурировать друг с другом, мы надеемся, что этот режим будет недолгим. Ускорить возвращение к рыночным условиям работы могут все поставщики, которые предложат своим клиентам не спущенную сверху цену, а собственное уникальное предложение", — написал Коболев.

Отметим, режим "возложения особых обязанностей" прекратил свое действие с 1 августа 2020 года. Это, в первую очередь, была гарантия со стороны государства того, что потребители будут непрерывно получать газ. Для этого Кабмин обязал "Нафтогаз" передавать поставщикам газ для обеспечения нужд населения.

Напомним, ряд газоснабжающих компаний уже опубликовал февральские цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). Подавляющее большинство компаний установили именно такие цены, но есть и более дешевые предложения.

В Украине в обозримом будущем подпишут меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над подписанием меморандума уже ведется. Ранее глава правительства заявлял, что помесячная цена на газ неудобна для отдельных категорий граждан, потому вскоре будут созданы основы для покупки газа по годовой цене.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.