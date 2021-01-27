Коболєв розповів, чому "Нафтогаз" знизив ціну на газ нижче обіцяної Шмигалем

Ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу" в лютому складе 6,86 грн за кубометр.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в лютому 2021 року вартість одного кубометра газу для їх клієнтів буде 6,86 грн, тоді як прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяв, що вона не перевищить 6,99.

"Чому ми можемо запропонувати таку ціну? Тому що ми розвиваємо свою газопостачальну компанію як ефективний і сучасний бізнес: обходимося без власних відділень, надаємо перевагу електронним сервісам, працюємо з мережами Ощадбанку і ПУМБу", — написав Коболєв.

Він зазначив, що їхні клієнти отримують такі ціни, тому що "Нафтогаз" обіцяв "бути надійним партнером і пропонувати найвигідніші умови".

За його словами, деяким постачальникам газу може бути складно працювати в такій ситуації, оскільки державна політика щодо ринку газу не була прогнозованою.

"Режим" покладання особливих обов'язків "вводили як тимчасовий захід для переходу до вільного ринку газу, але він затримався на довгі шість років. Деякі постачальники газу для населення банально звикли працювати на ресурсі Нафтогазу і не стали контрактувати дешевий газ, поки була можливість", — написав Коболєв.

Голова "Нафтогазу" написав, що ще одна група постачальників занадто швидко збільшувала вартість газу для своїх клієнтів, значно випереджаючи ринкові тренди. Він нагадав, що у населення є можливість змінити постачальника газу за три доби.

Коболєв впевнений, що держрегулювання знищує конкуренцію, зазначивши, що за всі роки дії режиму "покладання особливих обов'язків" не з'явилося жодного нового постачальника газу.

"І хоча в межах граничної ціни ми можемо продовжувати конкурувати один з одним, ми сподіваємося, що цей режим буде недовгим. Прискорити повернення до ринкових умов роботи можуть всі постачальники, які запропонують своїм клієнтам не спущену зверху ціну, а власне унікальну пропозицію", — написав Коболєв.

Зазначимо, режим "покладання особливих обов'язків" припинив свою дію з 1 серпня 2020 року. Це, в першу чергу, була гарантія з боку держави того, що споживачі будуть безперервно отримувати газ. Для цього Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" передавати постачальникам газ для забезпечення потреб населення.

Нагадаємо, ряд газопостачальних компаній вже опублікував лютневі ціни на газ для населення. Згідно з рішенням уряду, ціна газу для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). Переважна більшість компаній встановили саме такі ціни, але є і дешевші пропозиції.

В Україні у найближчому майбутньому підпишуть меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, робота над підписанням меморандуму вже ведеться. Раніше голова уряду заявляв, що помісячна ціна на газ незручна для окремих категорій громадян, тому незабаром будуть створені основи для покупки газу за річною ціною.

Нагадаємо, з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс удвічі. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ та світло почали виходити виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.