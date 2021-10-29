Эпоха перемен и возможностей: будущее экономики в XXI веке

Далеко не все из того, что эксперты называют фундаментальными изменениями, касается всего земного шара. В Китае, Индии или Европе все эти проблемы воспринимаются совершенно по-разному.

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Я постоянно обращаю внимание на то, что мы возвращаемся к 1970-м годам, о чем говорят, например, в The Economist. Но МВФ и Всемирный банк возвращают нас вообще к 1960-м. Мы должны совсем иначе думать о том мире, в котором мы с вами сейчас живем.

Когда в Гонконге мы думаем о драматических изменениях мира, речь, прежде всего, идет о напряжении между Западом и остальным миром, между США и Китаем. Что поражает меня и большинство людей в этой части света – невозможность принять появление нового, постзападного мира.

Постзападный мир – это совсем не то, о чем заявляют в МВФ, обсуждают во Всемирном банке или пишут в The Economist.

Когда я думаю о мире после пандемии, мне приходит в голову одна важная идея: мы больше не вернемся к этой "норе", где "цифровое" означает "хорошее". Это важно, ведь люди живут не в цифровых платформах, а в биологическом измерении.

Заводя речь об Азиатско-Тихоокеанском регионе и об экономике XXI века, я всегда обращаюсь к статистике. Уже сейчас в АТР проживает 2,1 миллиарда человек. Представьте себе, если к уже существующим 2 млрд прибавить еще 1,5 млрд населения. Поэтому, когда мы думаем о благополучии и изменении возможностей, мы обязаны это учитывать, откладывать просто уже никогда.

Нам нужно думать о тех вещах, которые не были осмыслены раньше. Да еще мы должны изменить наше понимание многих вещей. Например, о том, чем для нас благосостояние.

Напомню, Азия – наиболее густонаселенная часть мира. Могут ли у 6 млрд человек, которые в ней живут, жить так, как живут американцы или европейцы? Думаю, не нужно быть ядерным физиком, чтобы понять, что это не только невозможно, но и не желательно.

Как тогда мы можем показать им такое благополучие, что будет давать им достойную и комфортную жизнь? Речь идет совсем не о том образе жизни, который считается базовым для либеральных экономик. И это действительно большой вызов.

Что такое благополучие? Как благополучие выглядит для разных стран? В этом случае мы говорим об "умеренном благополучии". Совсем недавно Китай начал работу над концепцией "общего благосостояния". Поэтому в таких вопросах мы должны быть точны в формулировках и честны перед собой.

Люди в Африке и Азии не могут быть спасены людьми из Европы. Еще одна важная задача для нас — поиск нового универсального определения для концепций "свободы" и "права", в том числе и того, что на Западе и США считается "правами человека".

Человечество должно уменьшать потребление, что привело к нынешнему кризису. Эти большие вызовы во многом зависят от того, являетесь ли вы гражданином Индии, где проживает 1,5 млрд человек, или же из другой азиатской страны. У большинства этих людей нет доступа к базовым правам человека и это существенный экономический вызов. И это вообще не актуально для стран Запада.

Мы должны задуматься, как мы можем поддерживать имеющийся уровень благосостояния, увеличивать его и продолжать экономический рост.

Для остального мира речь идет о том, каким образом дать людям доступ к базовым правам или даже доступу к источникам энергии. Все это оказывает огромное влияние на дальнейшее развитие мира. И именно об этом нужно говорить, когда мы говорим о глобализации.

Какие правила будут управлять процессом глобализации в будущем? Неолиберальные экономические программы, разработанные МВФ и Всемирным банком, убеждали нас, что глобализация – это фактор, который будет автоматически усиливать наше благосостояние.

Здесь кроется фундаментальная экономическая проблема – невозможность поставить определенную цену на свое гражданство.

"Зеленые налоги" на выбросы карбона – только верхушка этого айсберга. Кроме Европы или Америки, мы должны учитывать и другие части мира. Нам нужно переписывать сценарии, написанные на Западе, потому что другие страны могут просто не иметь возможности пристроиться к такому мировому порядку.

Многие из тех, кто сейчас направляет мировую политику, отрицают это изменение, вспомнить хотя бы Джона Кэрри. Очевидно, 6 млрд человек не могут жить по стандартам Европы и Америки. Ограничение права на свободу (в количестве топлива или автомобилей) будет вызывать отрицание и сопротивление, в том числе и со стороны политиков.

Нам нужно комплексное долгосрочное планирование. Либеральные демократии не имеют необходимых инструментов для работы с кризисами азиатского масштаба.

Мы живем в мире, где существует "прокрустово ложе", когда мы стараемся приспособить разных людей к одинаковым ограничениям. Пока мы живем в мире, где до сих пор царит глобальный Запад.

Пандемия Covid-19 повлекла за собой огромное количество изменений. Мы видим развитие цифровых технологий, мы говорим, что именно за ними наше будущее. Но сейчас сложилась очень неопределенная ситуация вокруг цифровых технологий и их дальнейшего развития. Речь как об Интернете, так и возможности людей постоянно потреблять контент, без понимания подлинной его стоимости.

Здесь государство играет критически важную роль. Существует миф, будто чиновники медленно реагируют на такие изменения или вообще некомпетентны в этих вопросах. На мой взгляд, в XXI веке самые умные люди просто должны работать в правительстве для того, чтобы ограничить доступ бизнеса к определенным вещам.

Бизнес не работает на общее благо. Для его достижения нам нужны сильные, мощные государства, нужны политические лидеры, которые перестанут говорить о ВВП. Я убежден, что МВФ и Всемирный банк должны отказаться от использования показателя ВВП как метода измерения успеваемости страны, о чем говорит и глава КНР Си Цзиньпин.

Китай уже понял, что технологические компании нужно ограничивать. То же самое касается и доступа к Интернету, к образованию, к контролю игровых индустрий.

Государство должно вмешиваться в жизнь общества ради достижения общего блага в новой экономике XXI века.

Колонка публикуется в рамках информационного партнерства с Киевским международным экономическим форумом. Чандран Наир — спикер форума, участвовавший в тематической панельной дискуссии "Экономика XXI века: эпоха перемен и возможностей".

Форум состоялся 7-8 октября в КВЦ "Парковый". В ходе мероприятия состоялось 25 панельных дискуссий, посетивших более 1700 участников.

Киевский международный экономический форум (КМЭФ) – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, объединяющий представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Чандран Наир, основатель и президент Всемирного Института Будущего