"Продуктовые карточки" по-украински: эксперты раскритиковали идею помогать бедным через систему "Дія"

Антикризисные меры, которые предлагает внедрять советник президента Олег Устенко, при желании можно проводить и без использования виртуальных счетов в системе "Дія", считают опрошенные Фокусом экономисты.

При введении "продуктовых карточек" основной вопрос — кто именно получит такую поддержку, ведь в Украине лишь треть соцвыплат достается бедным. Об этом Фокусу рассказал исполнительный директор центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук.

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Напомним, ранее советник президента Олег Устенко допустил, что власть будет вынуждена реагировать на темпы подорожания сырьевой продовольственной группы товаров на 10-20%. По его словам, в качестве антикризисных мер могут ввести доплаты незащищенным слоям населения, или же food stamp в системе "Дія".

Опрошенные Фокусом экономисты согласны с идеей власти поддержать украинцев, которые в этом нуждаются. Однако Дмитрий Боярчук не уверен, что госструктуры смогут верно определить группу бедных для будущих начислений помощи.

"Предлагается своего рода целевая социальная поддержка притом, что уже работает ряд инструментов. Все эти инструменты вызывают вопрос, кто эти деньги в конце концов получит. У нас только треть социальной помощи достается бедным. Десятилетиями не могут улучшить процент этого так называемого таргетирования бедности", — говорит экономист.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предлагает выделить дополнительную помощь тем, кто уже получает субсидии, — например, на время увеличить выплаты на 500 грн в месяц, чтобы компенсировать быстрые темпы роста цен.

"Это можно также сделать и за счет более быстрого повышения пенсий и соцвыплат. Но мне кажется, что с политической точки зрения отдельная доплата будет более заметна для людей и привлекательна для политиков", — делится мнением Вышлинский.

Если власть хочет помочь малоимущим, стоит раздать деньги, а не вводить карточки на продукты, уверен руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, продуктовые карточки — это даже оскорбительно для граждан, ведь таким образом государство транслирует недоверие к тому, что люди потратят деньги правильно, с пользой для себя.

"А вообще государству лучше не искать экзотические способы, а поднимать пенсии, чтобы рост этих выплат покрывал рост цен. Потому что беднейшие слои населения — это пенсионеры. Я думаю, это был бы наиболее понятный механизм", — считает Паращий.

Все три экономиста говорят, что возможное введение адресной соцподдержки ("продуктовых карточек") не должно существенно повлиять на инфляцию в Украине.

"Сейчас инфляция в Украине в большей степени импортирована. В США инфляция 6,5%. В Украине этот показатель составляет 10% и опирается на глобальные предпосылки", — утверждает Глеб Вышлинский.

Особых рисков при введении адресной господдержки экономисты не называют.

"Может возникнуть дефицит продуктов, если будут ограничены категории товаров, на которые будут выдаваться карты или деньги. Но мне кажется, каких-то серьезных рисков там нет", — говорит Александр Паращий.

Дмитрий Боярчук менее оптимистичен. "Новый инструмент потребует времени, пока его наладят. А до того люди будут, как с ковидной тысячей, продавать право пойти в театр за 500 реальных гривен или что-то в этом роде. Вначале будут злоупотребления, а через год-два могут и наладить систему", — отметил Боярчук.

Что касается системы "Дія", то, по мнению Глеба Вышлинского, для выдачи соцпомощи она не нужна.

"Дія" хорошо работает, когда нужна интеграция различных реестров, как это было с е-Поддержкой, где интегрируются данные о вакцинации из реестра eHealth и данные из демографического реестра, и по идентификационному коду это очень легко интегрировать с банковскими данными. Плюс есть возможность установить ограничения по MCC-кодам (Merchant Category Code, код вида торговой точки — ред.)", — рассуждает Глеб Вышлинский.

Если для выдачи помощи все же выберут "Дія" в качестве инструмента, то нужно будет решить проблему отсутствия смартфонов у ряда граждан страны.

"Это можно реализовать путем выпуска специальных банковских карт. Например, человек должен прийти в один из банков, при этом банк сам произведет обмен информацией, проверит, что ни в одном другом банке такая карта не выпущена, и выдаст карту с ограниченным использованием по МСС-кодам", — допускает Вышлинский.