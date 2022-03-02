Российский Сбербанк уходит из Европы - СМИ

Европейские дочерние компании государственного банка столкнулись с оттоком денежных средств и угрозами безопасности сотрудников

Крупнейший российское кредитное учреждение Сбербанк заявил, что уходит из Европы после того, как попал под давление жестких санкций, объявленных западными странами в ответ на вторжение Москвы в Украину, сообщает Аль-Джазира.

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"В текущих условиях Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка", — говорится в заявлении, распространенном российскими информационными агентствами.

Европейские дочерние компании государственного банка столкнулись с "ненормальным оттоком денежных средств и угрозами безопасности сотрудников и филиалов", — сказано в заявлении банка.

Сбербанк заявил, что больше не может поставлять ликвидность европейским дочерним компаниям по распоряжению центрального банка, но уровень его капитала и качество активов достаточны для выплаты всем вкладчикам. Эта новость появилась после того, как Сбербанк сообщил о рекордной годовой прибыли за 2021 год.

Украина заявляет, что сотни мирных жителей, в том числе дети, были убиты с тех пор, как российские войска вошли в страну на прошлой неделе для выполнения задачи президента Владимира Путина по свержению прозападного правительства президента Владимира Зеленского. Кремль заявляет, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре в ходе так называемой "спецоперации".

Беспрецедентные шаги, предпринятые западными странами для изоляции экономики и финансовой системы России в связи с вторжением, включали санкции в отношении ее центрального банка и исключение некоторых ее кредиторов из глобальной платежной системы SWIFT.

Европейский центральный банк уже распорядился закрыть европейское отделение Сбербанка после того, как предупредил, что ему грозит банкротство из-за набега на его депозиты, вызванного негативной реакцией на войну.

Сбербанк, который проводил операции в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии среди других стран, имел европейские активы на сумму 13 миллиардов евро (14,4 миллиарда долларов) по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Ранее Фокус сообщал, что акции многих российских государственных компаний сильно упали в цене. Под санкции ЕС могут также попасть многие люксовые бренды одежды и обуви.