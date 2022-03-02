Російський Ощадбанк йде з Європи, — ЗМІ

Європейські дочірні компанії державного банку зіткнулися з відпливом грошових коштів та загрозами безпеці працівників

Найбільший російський кредитна установа Ощадбанк заявив, що йде з Європи після того, як потрапив під тиск жорстких санкцій, оголошених західними країнами у відповідь на вторгнення Москви до України, повідомляє Аль-Джазіра.

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"У поточних умовах Ощадбанк прийняв рішення піти з європейського ринку", — йдеться в заяві, яку поширили російські інформаційні агентства.

Європейські дочірні компанії державного банку зіткнулися з "ненормальним відтоком грошових коштів та загрозами безпеці співробітників та філій", — сказано в заяві банку.

Ощадбанк заявив, що більше не може постачати ліквідність європейським дочірнім компаніям за розпорядженням центрального банку, але рівень його капіталу та якість активів достатні для виплати всім вкладникам. Ця новина з'явилася після того, як Ощадбанк повідомив про рекордний річний прибуток за 2021 рік.

Україна заявляє, що сотні мирних жителів, зокрема дітей, вбили з того часу, як російські війська ввійшли до країни минулого тижня для виконання завдання президента Володимира Путіна повалити прозахідний уряд президента Володимира Зеленського. Кремль заявляє, що не завдає ударів по цивільній інфраструктурі під час так званої "спецоперації".

Безпрецедентні кроки, які зробили західні країни для ізоляції економіки та фінансової системи Росії через вторгнення, включали санкції щодо її центрального банку та виключення деяких її кредиторів із глобальної платіжної системи SWIFT.

Європейський центральний банк вже розпорядився закрити європейське відділення Ощадбанку після того, як попередив, що йому загрожує банкрутство через набіг на його депозити, спричинений негативною реакцією на війну.

Ощадбанк, який проводив операції в Австрії, Хорватії, Німеччині та Угорщині серед інших країн, мав європейські активи на суму 13 мільярдів євро (14,4 мільярда доларів) на 31 грудня 2020 року.

Раніше Фокус повідомляв, що акції багатьох російських державних компаній сильно впали в ціні. Під санкції ЄС можуть також потрапити багато люксових брендів одягу та взуття.