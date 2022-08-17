Разные сценарии: почему в отличие от России репутация Украины не пострадает от дефолта

По словам опрошенных Фокусом экспертов, дефолт Украины и дефолт РФ – абсолютно разные сценарии, и в случае с Украиной серьезных последствий для экономики не будет.

Дефолт РФ по долгу – это следствие санкций, тогда как дефолт Украины – это, по сути, небольшая пауза перед выполнением всех обязательств. В то же время, если для России объявленный дефолт стал шоком, то для Украины это событие было прогнозируемым и довольно управляемым. Об этом пишет Фокус в новой статье "Украина – не Россия. Чем дефолт по долгу Украины отличается от дефолта РФ".

Отмечается, что в конце июня в своей статье о дефолте РФ агентство Bloomberg называет Россию "экономическим и политическим изгоем"

"Учитывая ущерб, уже нанесенный экономике и рынкам, дефолт в России пока также носит, в основном, символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы. Но, тем не менее, это — мрачный маркер стремительного превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", — говорится в статье агентства.

В то же время, как объяснили Фокусу экономисты, репутация Украины от снижения рейтингов до дефолтного уровня не пострадала.

"То, что Украина будет откладывать выплаты по внешнему долгу, это было очевидно еще 24 февраля. Поэтому здесь никаких потерь для нас нет. То, что сейчас происходит с внешними долгами, это просто юридическое признание реальности уже полгода. Более того, мы выиграли репутационно, когда в первые месяцы войны продолжали платить проценты по еврооблигациям. Плюс и дальше возвращаем проценты по кредитам МВФ. Для россии, напротив, дефолт стал шоком. Неожиданное событие – они не рассчитывали, что санкции из-за агрессии будут настолько жесткими, что им не позволят рассчитаться по долгам", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Он полагает, что дефолты стран – это разные сценарии. "Отсрочка выплат долгов страны, страдающей от агрессии. И дефолт страны, находящейся под санкциями", — говорит Дубогрыз.

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Аналитик финансовых рынков Иван Угляница также считает, что сравнивать дефолты стран (Украины и России) невозможно, настолько много у них отличий. "Сейчас я бы не сказал, что можно эти дефолты сравнить, и стоит ли это делать? Тем более, на фоне дефолтов других стран, где нет войны, и возможных новых дефолтов – например, Пакистана или Египта, или других стран", — отмечает Угляница.

Член Совета НБУ Виталий Шапран подчеркивает: в случае РФ дефолт означал потерю рынка их внешних заимствований в тех объемах, какими он был до февраля 2022 года, а в случае Украины речь идет просто о небольшой паузе перед тем, как рынки станут вновь доступными для Украины. Он также считает, что после того, как произойдут действия по переносу выплат по украинскому госдолгу, рейтинги Украины могут быть повышены.

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Напомним, Министерство финансов РФ заявило о том, что полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах, поэтому о дефолте по внешнему госдолгу России не может идти речи. В то же время, технический дефолт РФ произошел в конце дня 26 июня, когда истек льготный период по выплате процентов в размере около $100 млн.

Как сообщалось, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о готовности пойти навстречу Министерству финансов Украины, которое предложило инвесторам в украинские государственные еврооблигации и государственные деривативы (ВВП-варранты) утвердить изменения в условиях обязательств для сохранения валютной ликвидности внутри страны и уменьшения наличного ежемесячного дефицита бюджета в $5 млрд., образовавшегося в результате войны.

Ранее Фокус писал, что Украина добилась одобрения держателей своих валютных облигаций внешнего займа на отсрочку выплаты долговых обязательств на сумму $19,6 млрд. на 2024 год.