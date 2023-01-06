Вода, свет и газ: когда в Украине могут подорожать коммунальные услуги

Цены на коммуналку изменяться незначительно, так как основные тарифы (газ, тепло и вода) не могут дорожать до конца войны по причине моратория. Электричество для промышленности уже подорожало, а вот для бытовых потребителей, вероятно, цены поднимут весной.

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В Украине продолжает действовать военное положение в связи с продолжающейся войны с Россией. На время войны в нашей стране действует мораторий на подорожание коммунальных услуг, но несмотря на это коммуналка за год поднялась на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021), по данным Госстата.

Больше всего подорожали канализация (14,9%), водоснабжение (12%), содержание и ремонт жилья – на 24,6%. Если сравнивать с августом 2022 года, то коммунальные услуги стали дороже на 0,9%. Стали дороже и другие услуги, например:

уборка мусора – на 10,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 6%;

природный газ – на 1,9%;

горячая вода, отопление – на 1,2%.

Вода, газ, электричество и отопление: что может измениться в тарифах в 2023 году

Тарифы на холодную воду пока не меняют, повышение может состояться уже после войны. При этом тарифы на горячую воду и теплоснабжение останутся неизменными, так как подпадают под действие моратория. Кроме того, Кабмин в конце 2022 года решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций, чтобы сдержать подорожание тарифов на горячую воду и отопление.

Для предприятий тепловой коммунальной энергетики тариф на газ останется без изменений — 7,4 грн за кубометр. А вот цена "голубого топлива" для бытовых потребителей, скорее всего, изменится после завершения отопительного сезона 2022/2023. Об этом еще в октябре 2022 года заявлял глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, текущий тариф неоправданно низкий, а пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.

"Принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми – до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять", — заявил он.

Электроэнергия уже подорожала для промышленности, но для простого народа тарифы не пересчитывали. Но нельзя исключать, что уже после победы в войне с Россией стоимость электроэнергии подорожает для всех, так как страна будет нуждаться в средствах для восстановления энергосистемы.

Тем временем украинцы уже с января 2023 года будут тратить больше при оплате коммунальных услуг. Все дело в том, что облгазы пересчитали объемы, на которые начисляют платеж за доставку газа.

Также Фокус рассказывал, что компания "Нафтогаз" будет поставлять топливо некоторым украинцам по льготной цене. Речь идет о жителях общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки до 31 марта 2023 года.