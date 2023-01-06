Вода, світло та газ: коли в Україні можуть подорожчати комунальні послуги

Ціни на комуналку будуть змінюватися незначно, оскільки основні тарифи (газ, тепло та вода) не можуть дорожчати до кінця війни через мораторій. Електрика для промисловості вже подорожчала, а для побутових споживачів, ймовірно, ціни піднімуть навесні.

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В Україні продовжує діяти військовий стан у зв'язку з продовженням війни з Росією. На час війни в нашій країні діє мораторій на подорожчання комунальних послуг, але, незважаючи на це, комуналка за рік піднялася на 4,3% (з вересня 2022 року до вересня 2021 року), за даними Держстату.

Найбільше подорожчали каналізація (14,9%), водопостачання (12%), утримання та ремонт житла – на 24,6%. Якщо порівнювати із серпнем 2022 року, то комунальні послуги стали дорожчими на 0,9%. Стали дорожчими й інші послуги, наприклад:

прибирання сміття – на 10,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 6%;

природний газ – на 1,9%;

гаряча вода, опалення – на 1,2%.

Вода, газ, електрика та опалення: що може змінитися у тарифах в 2023 році

Тарифи на холодну воду поки що не змінюють, підвищення може відбутися вже після війни. При цьому тарифи на гарячу воду та теплопостачання залишаться незмінними, оскільки підпадають під дію мораторію. Крім того, Кабмін наприкінці 2022 року вирішив виділити місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій, щоб стримати подорожчання тарифів на гарячу воду та опалення.

Для підприємств теплової комунальної енергетики тариф на газ залишиться без змін – 7,4 грн. за кубометр. А ось ціна "блакитного палива" для побутових споживачів, найімовірніше, зміниться після завершення опалювального сезону 2022/2023. Про це ще у жовтні 2022 року заявляв голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

За його словами, поточний тариф невиправдано низький, а перегляд цін може відбутися вже у квітні 2023 року.

"Принципова позиція президента, принципова позиція уряду, яку ми виконаємо, ті обіцянки, які брали перед людьми – до кінця опалювального сезону не змінюватимемо тарифи. Тому до квітня тарифи не будуть змінені. Після квітня є підстави говорити про те, що ціни на газ потрібно міняти", — заявив він.

Електроенергія вже подорожчала для промисловості, але для простого народу тарифи не перераховували. Але не можна виключати, що вже після перемоги у війні з Росією вартість електроенергії подорожчає для всіх, оскільки країна потребуватиме коштів для відновлення енергосистеми.

Тим часом, українці вже з січня 2023 року витрачатимуть більше при оплаті комунальних послуг. Справа в тому, що облгази перерахували обсяги, на які нараховують платіж за доставку газу.

Також Фокус розповідав, що компанія "Нафтогаз" постачатиме паливо деяким українцям за пільговою ціною. Йдеться про мешканців гуртожитків: вони купуватимуть газ за ціною 7,42 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки до 31 березня 2023 року.