Генератор по почте. Как покупать за границей и ввозить без налогов дефицитное энергооборудование

С начала января льготный ввоз в Украину генераторов, Starlink, зарядных станций и ряда других товаров уже регулируется законодательством. Каковы детали доставки таких товаров из-за рубежа и работает ли механизм освобождения от налогов на практике?

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Из-за российского энергетического терроризма украинцы с осени 2022 года столкнулись с повсеместными веерными и аварийными отключениями электроэнергии. В связи с этим в Украине вырос спрос на генераторы, зарядные станции и пауэрбанки. Такие товары стали дефицитными, а цены на них выросли на 40-120%.

Альтернативой покупки в Украине стало приобретение энергооборудования за границей. Ведь в Украину генераторы, зарядные станции, Starlink с ноября разрешено ввозить без уплаты налогов – пошлины и НДС. Сначала этот вопрос регулировали следующие правительственные постановления:

от 09 ноября 2022 года №1260

от 16 ноября 2022 года №1288

от 29 ноября 2022 года №1340

Но с 3 января 2023 вступили в силу законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины 2836-IX и 2837-IX, которые внесли соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

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Извилистый путь. Что мешало прежде беспошлинному ввозу генераторов

Льготный ввоз энергооборудования в Украину не сразу заработал гладко. "В начале ноября были определенные разногласия между тем, что госслужащие объявили, и тем, что на самом деле было введено на тот момент, – рассказали Фокусу в пресс-службе "Новой Пошты". – Ведь сначала чиновники сделали только публичное заявление об отмене пошлин и налогов на эти товары, но сразу не внесли изменения в подотчетные документы".

По информации "Новой Пошты", гармонизация между словом и делом произошла только через неделю после соответствующих заявлений власти, и с 17 ноября доставка этой группы в товаров в Украину идет без начисления пошлины.

Однако от граждан и предпринимателей сообщения о проблемах на таможне и далее продолжали поступать. "Таможня не хочет оформлять генераторы и требует письмо о том, что они идут на больницы под ковидные программы, и никаких аргументов не воспринимают", — такую достаточно типичную жалобу оставила в конце ноября гражданка Украины в обсуждении на одном из интернет-форумов.

[ + – ] Поначалу желающие ввезти генератор без налогов сталкивались с проблемами на таможне Фото: Государственная таможенная служба

Как ранее объясняла Фокусу Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, эти проблемы стали следствием того, что энерготовары изначально от НДС и пошлины освободили не путем внесения соответствующих изменений в законодательство, а за счет принятия правительственного постановления.

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То есть, в правительстве сначала не нашли ничего лучшего, чем вписать генераторы, Starlink и зарядные станции в так называемое "ковидное" постановление КМУ от 20 марта 2020 года №224, где перечислены, преимущественно, лекарства и медицинские изделия, подлежащие освобождению от уплаты пошлины и НДС для борьбы с коронавирусом. Соответственно, на таможне и начали возникать казусы.

Теперь, когда вступили в силу законодательные изменения, пробуксовка на таможне должна остаться в прошлом.

"Законы 2836-IX и 2837-IX вводят краткосрочные стимулирующие налоговые и таможенные льготы для восстановления энергетической инфраструктуры, — объясняет Александр Лещенко, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры". — В частности, на законодательном уровне на период действия военного положения, но не более чем до 1 мая 2023, отменяется ввозная пошлина и НДС при ввозе генераторов, Starlink и другого оборудования для энергетики. Льготы будут распространяться, в том числе, и на почтовые и экспресс-отправления".

Лещенко подчеркивает, что именно законами должны были быть решены и урегулированы вопросы освобождения энергооборудования от пошлины и НДС.

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В Польшу — за генератором. Как привезти энергооборудование без налогов

Генератор, Starlink или зарядную станцию украинцы могут ввезти из-за границы без уплаты пошлин и НДС в ручной клади. То есть, поездку за рубеж по делам или на отдых можно совместить с решением вопроса приобретения товаров для альтернативного энергообеспечения или доступа в интернет.

"При ввозе товаров или оборудования, освобождаемых от уплаты пошлины и НДС, их нужно просто задекларировать, указав в таможенной декларации код УКТВЭД и наименование товара", – объясняет Александр Лещенко. Собеседник Фокуса добавляет, что для ввозимых гражданами товаров в ручной клади или в сопровождаемом багаже декларирование не требуется, если их суммарная фактурная стоимость не превышает эквивалент 500 евро, а вес — 50 кг.

Мощные генераторы и зарядные станции, как правило, стоят дороже 500 евро, и их льготный ввоз в Украину позволяет заметно сэкономить. Ведь, например, для товаров стоимостью 1 тыс. евро (40 131 грн) налоговая нагрузка в обычных условиях составит 297,5 евро (11 936 грн). Речь идет о пошлине 10% и НДС 20%.

[ + – ] Ввоз генератора без пошлины и НДС позволяет заметно сэкономить Фото: autoblog.com

Ввоз дефицитных товаров в ручной клади выгоден еще и тем, что позволяет сэкономить на оплате услуг доставки, о которых речь пойдет ниже. Но такой путь доступен не всем, поскольку военнообязанные мужчины в период действия военного положения не имеют возможности пересекать границу Украины.

Однако есть предприимчивые украинцы, которые предлагают привезти энергооборудование из-за границы за определенный гонорар. На порталах объявлений есть много предложений по доставке в Украину из польских и других иностранных магазинов любых товаров, в том числе — генераторов. Предприниматели берут на себя посредничество в отношениях с иностранным продавцом, упаковку, перевозку и т.д. Например, в одном из таких объявлений стоимость доставки генератора оценивается в 3 евро за килограмм или в 10% от цены товара. То есть, доставка из Польши генератора стоимостью 1700 злотых (около 15 тыс. грн) будет стоить 1,5 тыс. грн.

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Из Европы без налогов. Как купить генератор за рубежом с помощью почты

Чтобы купить за границей генератор или зарядную станцию, совсем не обязательно выезжать из Украины. Ведь операторы рынка доставки уже наладили отправку энергооборудования из ЕС в Украину.

В частности, жители Украины могут приобрести альтернативные источники энергии в интернет-магазинах Европы, где есть более широкий выбор и конкурентные цены, воспользовавшись сервисом "НП Шопинг". Доставка осуществляется из глобальных интернет-магазинов следующих стран:

Польша

Чехия

Германия

Франция

Италия

Испания

Великобритания

Турция

США

"Через сервис "НП Шопинг" можно купить товары в интернет-магазинах Европы и заказать доставку в Украину в отделение "Новой пошты" или по адресу. Важный момент: при покупке необходимо указать точное название заказываемого товара (требование Закона Украины 1999-IХ от 25 января 2022 года). Если товар стоит до 10 тыс. евро, то пошлины и налог на добавленную стоимость начисляться не будут", — объясняют в пресс-службе "Новой пошты".

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Еще один украинский оператор рынка – компания Meest – предлагает доставку генераторов и электрогенерирующих устройств без пошлины и НДС из следующих европейских онлайн-магазинов:

Amazon.de

Allegro.pl

OTTO

Alternate

ebay

В "Новой поште" напоминают, что покупки стоимостью до 150 евро декларировать не нужно, а для энергооборудования от 150 евро все процедуры растаможки и декларирования не отменены, а происходят согласно действующему законодательству.

Чтобы брокер "Новой пошты Глобал" смог оперативно растаможить товар, для его декларирования покупателю необходимо предоставить следующие документы:

чек

паспорт

идентификационный код

"Если клиент вовремя не предоставит эти документы на товар, то отправление будет находиться в зоне растаможки в ожидании. При растаможке пошлины и НДС условно начисляются, но фактической уплаты не происходит", — подчеркивают в "Новой Поште".

Другой способ получения генератора из-за границы, о котором рассказали в "Новой поште", — отправить приобретенный товар из отделения Nova Post в Польше. Для жителей Украины это могут сделать их родственники или знакомые, находящиеся за рубежом. В зависимости от веса товара, следует выбирать следующие отделения Nova Post:

до 30 кг – любое отделение

от 31 кг до 50 кг – отделение №4 в Варшаве

от 50 кг до 1000 кг – исключительно грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве.

[ + – ] Почтовые операторы уже отладили доставку энергооборудования из-за рубежа без пошлины и НДС Фото: УНИАН

В "Новой поште" уточняют, что отправляемый товар должен быть новым в фабричной упаковке и оператору обязательно нужно показать чек. В компании дополнительно обращают внимание, что генераторы и заправляемые топливом устройства обязательно должны быть без остатков горюче-смазочных материалов внутри — такая мера предосторожности необходима для соблюдения безопасности транспортировки как людей, так и отправлений, транспортируемых вместе с генератором.

О запуске доставки генераторов из-за границы без пошлины и НДС также объявила "Укрпошта". С декабря такие товары можно отправить из более 600 отделений почты Латвии (Latvijas Pasts) и в дальнейшем список стран будет расширяться. Как и в случае с отправкой из отделений Nova Post в Польше, здесь также придется обратиться к доверенному лицу в Латвии. Доставка будет стоить от 25 евро (около 1 тыс. грн).

В целом, стоимость доставки зависит от географии, цены и веса товара. Согласно информации на сайте "Новой пошты", доставку из Польши генератора до 30 кг осуществят по стандартному тарифу 70 злотых (около 600 грн). За доставку более тяжелых генераторов нужно платить по 5 злотых (42,65 грн.) за каждый килограмм веса. То есть, за генератор весом 38 кг, который стоит 1700 злотых (около 15 тыс. грн), придется заплатить 1622 грн. Если товар стоит от 4500 злотых (около 38,4 тыс. грн), то в стоимость доставки следует добавить еще 70 злотых для оплаты услуг брокера на таможне за декларирование товара.

[ + – ] Из-за рубежа в Украину отправляют тысячи интернет-модулей Starlink, которые, в том числе, передаются ВСУ Фото: niklife.com.ua [ + – ] Пауэрбанки разного объема — одна из самых популярных покупок за рубежом [ + – ] Зарядные станции, которые обеспечивают автономность в городской квартире, тоже часто заказывают в иностранных интернет-магазинах Фото: Bluetti [ + – ] Только через "Нову пошту" в Украину доставили около 1000 мощных генераторов от 5 кВт Фото: protoolreviews.com

Покупка энергооборудования в иностранных онлайн-магазинах получила популярность среди украинских граждан. Исключительно через сервис "НП Шопинг" в период с февраля по декабрь 2022 года из Европы в Украину доставили:

более 11 тыс. интернет-модулей Starlink

около 1000 мощных генераторов на 5 кВт и более

десятки тысяч пауэрбанков, зарядных станций и инверторных генераторов

В пресс-службе "Новой Пошты" Фокусу сообщили, что чаще всего украинцы заказывают пауэрбанки разных объемов и фирм, источники бесперебойного питания (зарядные станции), такие как Bluetti, и интернет-модули Starlink.

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