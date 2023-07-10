Мясо, овощи, рыба и хлеб: Госстат показал, как в Украине дорожают продукты (инфографика)

Несмотря на то, что темпы инфляции замедляются уже несколько месяцев подряд, некоторые продукты питания продолжают дорожать. Больше всего прибавили в цене — мясо, овощи и рыба.

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Рост потребительских цен в Украине в июне ускорился до 0,8% с 0,5% в мае, в годовом исчислении она снизилась до 12,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, в июне прошлого года аналитики зафиксировали инфляцию на уровне 3,1%, поэтому в годовом исчислении по итогам июня уже 2023 года уровень инфляции снизился до 12,8% с 15,3% по итогам мая.

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Кроме того в июне зафиксировали базовую дефляцию, уровень которой составил всего 0,1%. Но базовая инфляция в мае снизилась до 0,3% с 0,5% в апреле. Что касается годового исчисления, то уровень базовой инфляция по итогам июня 2023 тоже пошел на спад: 14,0% с 15,9% по итогам мая.

В июне инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с маем составила 0,8%, а с начала года – 4,6% Фото: Госстат

На потребительском рынке показатели инфляции составили 4,6%, а базовой – 3,2%.

Что касается стоимости продуктов то, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, на 0,1% подорожали безалкогольные напитки и продукты питания. Кроме того:

на 1,9% стали дороже мясо и мясопродукты;

на 1,0-0,2% — овощи, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы, хлеб

При этом сразу на 4,1-0,5% подешевели:

яйца;

рис;

продукты переработки зерновых ;

; подсолнечное масло;

фрукты;

сало;

молоко;

сыры;

Как будут меняться цены до конца года

Еще в мае этого года, Нацбанк улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 18,7% до 14,8%. С таким прогнозом соглашаются и некоторые эксперты. Так например, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук поделился с Фокусом своим мнением, почему инфляция в Украине будет замедляться. По его словам, этому поспособствуют:

слабость внутреннего потребительского спроса;

отсутствие намерений властей значительно пересматривать коммунальные тарифы;

стабильный обменный курс;

снижение мировых цен на агропродукцию.

Он также отметил, что резкие и неожиданные скачки цен на отдельные продукты, как это было с гречкой, куриными яйцами и луком, до конца 2023 года тоже маловероятны.

Ранее Фокус подробно рассказывал о том, какие изменения ждут украинцев в июле 2023 года. Также напомним, что в Украине в июне начал резко дорожать картофель. Эксперты подорожание объясняют завершением сезона реализации овоща на потребительском рынке.