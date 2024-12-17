Законодательство в Украине регулирует поставки электроэнергии гражданам, и в нормативно-правовых актах есть разрешение поставщикам отрезать потребителей при условии долгов. Когда и при какой сумме долга могут отключить свет?

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Вопрос о предоставлении и прекращении предоставления услуг энергоснабжения, а также основания для отключения потребителя от линии электропередач регулируется Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №312 от 14.03.2018 и постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 №206. Об этом пишет Фокус в статье "Без света из-за долга. Может ли энергокомпания отрезать электроэнергию и что тогда делать потребителю".

Как рассказал управляющий партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрей Шабельников, в целом четко определенного размера суммы долга, при котором произойдет отключение потребителя, нет. Поэтому вероятно, что отключение могут осуществить как при небольшой (1-3 тыс. грн), так и при значительной задолженности (более 10 тыс. грн).

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"На что же ориентируются при принятии решения об отключении от линии? Индивидуальный подход. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Могут учитывать такой фактор, как срок непогашения: чем дольше потребитель не платит за электроэнергию, тем выше вероятность отключения. Кроме того, может учитываться история платежей: Если потребитель ранее регулярно платил за электроэнергию, но сейчас возникли временные трудности, ему могут предложить рассрочку платежа", — говорит Андрей Шабельников.

Адвокат отметил: чаще всего домохозяйство отключают из-за большого и длительного долга. "Если сумма долга значительная и потребитель в течение длительного времени не принимает меры для его погашения, отключение является наиболее вероятным. Также причиной может быть игнорирование сообщений о задолженности. Если потребитель игнорирует все сообщения о наличии задолженности и не выходит на связь, отключение также может быть осуществлено", — говорит Андрей Шабельников.

Если сумма долга значительная и потребитель в течение длительного времени не принимает меры для его погашения, отключение является наиболее вероятным Фото: УНИАН

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объясняет — законодательного урегулирования вопроса минимальной суммы долга или срока, в течение которого накапливается задолженность, чтобы поставщик имел право отключить потребителя от линии электропередач, нет. Но в Правилах розничного рынка электроэнергии есть определенные ориентиры для компаний-поставщиков электроэнергии.

Если же потребитель не реагирует на предупреждения и не платит долг, поставщик имеет право перейти к следующему этапу, которым является фактическое отключение

"С точки зрения поставщика нецелесообразно отключать потребителя, у которого сумма долга не превышает 1514 грн, поскольку расходы на подключение будут возложены на самого поставщика услуг", — говорит Елена Воронкова. И добавляет: компания-поставщик должна предупредить об отключении потребителя и предложить ему заключить договор реструктуризации долга.

Как пояснил управляющий партнер АО "Виннерс Партнерс", адвокат Сергей Литвиненко, компания (поставщик электроэнергии) должна не позднее чем за 30 дней до планового отключения прислать потребителю сообщение. Также, говорит Сергей Литвиненко, компания должна предоставить возможность оплатить долг или заключить договор реструктуризации задолженности. Если же потребитель не реагирует на предупреждение и не платит долг, поставщик имеет право перейти к следующему этапу, которым является фактическое отключение, которое проводится только по истечении установленного срока и при условии, что все предыдущие шаги были выполнены в соответствии с законодательством. Адвокат отметил: потребители имеют право обжаловать действия энергокомпании в случае неправомерного отключения.

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"Важно сохранять все документы, подтверждающие оплату за электроэнергию и взаимодействие с поставщиком. В случае конфликта, можно обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), или в суд", — говорит юрист.

Напомним, с начала июня текущего года стоимость электроэнергии для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2025 года.

Ранее Фокус писал, что после Нового года украинцы могут ожидать изменений в программах субсидий, в частности в связи с экономическими и политическими факторами.