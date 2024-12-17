Законодавство в Україні регулює постачання електроенергії громадянам, і в нормативно-правових актах є дозвіл постачальникам відрізати споживачів за умови боргів. Коли та за якої суми боргу можуть відключити світло?

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Питання щодо надання та припинення надання послуг енергопостачання, а також підстави для відключення споживача від лінії електропередач регулюється Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 та постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 №206. Про це пише Фокус у статті "Без світла через борг. Чи може енергокомпанія відрізати електроенергію та що тоді робити споживачу".

Як розповів керівний партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрій Шабельніков, загалом чітко визначеного розміру суми боргу, за якого відбудеться відключення споживача, немає. Тому вірогідно, що відключення можуть здійснити як за невеликої (1–3 тис. грн), так і за значної заборгованості (понад 10 тис. грн).

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"На що ж орієнтуються при прийнятті рішення про відключення від лінії? Індивідуальний підхід. Кожна ситуація розглядається індивідуально. Можуть враховувати такий чинник, як термін непогашення: чим довше споживач не сплачує за електроенергію, тим вища ймовірність відключення. Крім того, може враховуватись історія платежів: Якщо споживач раніше регулярно сплачував за електроенергію, але зараз виникли тимчасові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку платежу", — каже Андрій Шабельніков.

Адвокат зауважив: найчастіше домогосподарство відключають через великий і тривалий борг. "Якщо сума боргу значна і споживач протягом тривалого часу не вживає заходів для його погашення, відключення є найбільш ймовірним. Також причиною може бути ігнорування повідомлень про заборгованість. Якщо споживач ігнорує всі повідомлення про наявність заборгованості та не виходить на зв'язок, відключення також може бути здійснено", — каже Андрій Шабельніков.

Якщо сума боргу значна і споживач протягом тривалого часу не вживає заходів для його погашення, відключення є найбільш ймовірним Фото: УНІАН

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснює — законодавчого врегулювання питання мінімальної суми боргу або строку, протягом якого накопичується заборгованість, щоб постачальник мав право відключити споживача від лінії електропередач, немає. Але у Правилах роздрібного ринку електроенергії є певні орієнтири для компаній-постачальників електроенергії.

Якщо ж споживач не реагує на попередження і не сплачує борг, постачальник має право перейти до наступного етапу, яким є фактичне відключення

"З точки зору постачальника недоцільно відключати споживача, у якого сума боргу не перевищує 1514 грн, оскільки витрати на підключення будуть покладені на самого надавача послуг", — каже Олена Воронкова. І додає: компанія-постачальник має попередити про відключення споживача та запропонувати йому укласти договір реструктуризації боргу.

Як пояснив керуючий партнер АО "Віннерс Партнерс", адвокат Сергій Литвиненко, компанія (постачальник електроенергії) має не пізніше ніж на 30 днів до планового відключення надіслати споживачу повідомлення. Також, каже Сергій Литвиненко, компанія має надати можливість сплатити борг або укласти договір реструктуризації заборгованості. Якщо ж споживач не реагує на попередження і не сплачує борг, постачальник має право перейти до наступного етапу, яким є фактичне відключення, що проводиться лише після закінчення встановленого терміну і за умови, що всі попередні кроки були виконані відповідно до законодавства. Адвокат зауважив: споживачі мають право оскаржувати дії енергокомпанії в разі неправомірного відключення.

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"Важливо зберігати всі документи, що підтверджують сплату за електроенергію та взаємодію з постачальником. У разі конфлікту, можна звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), або до суду", — каже юрист.

Нагадаємо, з початку червня поточного року вартість електроенергії для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до 1 травня 2025 року.

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