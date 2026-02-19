В Киеве проведут перерасчет за коммуналку: когда ждать новые платежки

В Киеве готовят перерасчет платежек за коммунальные услуги. Это связано с тем, что они частично не предоставлялись из-за сложной системы в энергосистеме города.

Сейчас продолжается уточнение относительно фактического предоставления услуг. Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго" в ответ на запрос издания "Минфин".

Сотрудники коммунального предприятия проверяют количество объема и нормативных показателей поставки теплоэнергии в январе 2026 года по всем домам, которые находятся в зоне обслуживания предприятия.

После этого будет проведено начисление, которое бы учитывало фактически предоставленное тепло. Обновленные суммы отразят в платежках, которые киевляне получат в феврале.

На предприятии отмечают, что перерасчет будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и с учетом реальных показателей поставки тепловой энергии в условиях энергетических ограничений.

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ. Это стало следствием российского обстрела 3 февраля. По заключению специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не раньше, чем через два месяца. Поэтому до этого времени 1100 домов будут без теплоснабжения.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4.

По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А уже сегодня вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

В то же время 9 февраля, на столичной Троещина в квартиры жителей вернулось тепло.

Ранее Владимир Зеленский поручил Правительству Украины и премьер-министру подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления в эти месяцы.