У Києві проведуть перерахунок за комуналку: коли чекати на нові платіжки

У Києві готують перерахунок платіжок за комунальні послуги. Це пов'язано з тим, що вони частково не надавалися через складну систему в енергосистемі міста.

Наразі продовжується уточнення щодо фактичного надання послуг. Про це повідомили в КП "Київтеплоенерго" у відповідь на запит видання "Мінфін".

Співробітники комунального підприємства перевіряють кількість обсягу та нормативних показників постачання теплоенергії у січні 2026 року по всіх будинках, які перебувають у зоні обслуговування підприємства.

Після цього буде проведено нарахування, яке б враховувавло фактично надане тепло. Оновлені суми відобразять у платіжках, які кияни отримають у лютому.

На підприємстві наголошують, що перерахунок здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства та з урахуванням реальних показників постачання теплової енергії в умовах енергетичних обмежень.

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ. Це стало наслідком російського обстрілу 3 лютого. За висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці. Тож до цього часу 1100 будинків будуть без теплопостачання.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4.

За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А вже сьогодні віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Водночас 9 лютого, на столичній Троєщина до квартир мешканців повернулося тепло.

Раніше Володимир Зеленський доручив Уряду України та прем'єр-міністру підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями.