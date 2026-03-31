ЕС предоставит Украине 18 миллиардов евро: средства выделят из замороженных российских активов

Европейский Союз передаст Украине новый финансовый транш объемом 18 миллиардов евро. Также в ЕС ищут возможность предоставить больше генераторов для подготовки к зиме.

Эти деньги поступят из доходов от замороженных российских активов. Во время переговоров ЕС сегодня обсуждали две ключевые темы — как усилить и поддержать Украину, а также как усилить давление на Россию. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает "РБК-Украина".

По ее словам, Европа должна усиливать санкции, в частности, важно поддержать 20-й пакет санкций, благодаря чему можно будет еще сильнее затянуть сети вокруг российского теневого флота. Она также обратила, что санкции не стоит ослаблять, не уточняя, говорит ли о решении администрации президента США.

Также страны ЕС обсуждали энергетические потребности Украины. В частности, Евросоюз ищет возможности увеличения поставок генераторов и ремонтного оборудования, чтобы подготовить Украину к следующей зиме.

Сегодня Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза пока не согласовали предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины.

Напомним, что 30 марта Владимир Зеленский заявил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, что под угрозой находится крупный кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро. По его словам, Украина находится на грани "финансовой катастрофы".

Кредит на 90 миллиардов для Украины: что известно об инициативе ЕС

Стоит напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба".

10 марта издание Politico писало, что пока Венгрия блокирует решение многомиллиардного кредита для Украины, Киеву хватит денег только до мая.

Также в Politico недавно сообщали, что лидеры ЕС придумали, как предоставить Украине обещанный кредит, несмотря на блокирование Фицо и Орбана.

17 марта стало известно, что Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.