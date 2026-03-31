ЄС надасть Україні 18 мільярдів євро: кошти виділять із заморожених російських активів

Європейський Союз передасть Україні новий фінансовий транш обсягом 18 мільярдів євро. Також у ЄС шукають можливість надати більше генераторів для підготовки до зими.

Ці гроші надійдуть з доходів від заморожених російських активів. Під час перемовин ЄС сьогодні обговорювали дві ключові теми — як посилити і підтримати Україну, а також як посилити тиск на Росію. Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою, передає "РБК-Україна".

За її словами, Європа має посилювати санкції, зокрема, важливо підтримати 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде ще сильніше затягнути сіті навколо російського тіньового флоту. Вона також звернула, що санкції не варто послаблювати, не уточнюючи, чи говорить про рішення адміністрації президента США.

Також країни ЄС обговорювали енергетичні потреби України. Зокрема, Євросоюз шукає можливості збільшення поставок генераторів та ремонтного обладнання, аби підготувати Україну до наступної зими.

Сьогодні Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу наразі не погодили надання кредиту в 90 мільярдів євро для України.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський заявив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповів, що під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. За його словами, Україна знаходиться на межі "фінансової катастрофи".

Кредит на 90 мільярдів для України: що відомо про ініціативу ЄС

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба".

10 березня видання Politico писало, що поки Угорщина блокує рішення багатомільярдного кредиту для України, Києву хватить грошей лише до травня.

Також у Politico нещодавно повідомляли, що лідери ЄС придумали, як надати Україні обіцяний кредит, попри блокування Фіцо і Орбана.

17 березня стало відомо, що Європейський Союз вже узгодив позику для України у розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він повинен дотримуватися рішень європейських лідерів.