Авторы законопроекта 15150 о новом Гражданском кодексе обещают "европейские стандарты", но среди общества документ вызвал волну критики из-за норм об имуществе, алиментах, долгах ФОПов и фактическом браке. Юрист объяснила Фокусу, кто может оказаться в зоне риска и действительно ли новый кодекс открывает путь к рейдерству.

Украинцы уже со следующего года могут начать жить по новому Гражданскому кодексу. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 15150, который предлагает полностью переписать документ. Власти называют это масштабной правовой реформой и объясняют ее движением к "европейским стандартам" и отказом от советского наследия. Однако общество крайне остро восприняло нормы нового Гражданского кодекса. Граждане даже вышли на мирные акции протеста, в частности из-за пунктов, облегчающих легализацию имущества, приобретенного сомнительным способом.

Новый Гражданский кодекс Украины и коррупционные риски

Действующий Гражданский кодекс Украины приняли еще в 2003 году. За более чем два десятилетия его неоднократно меняли, дополняли и подстраивали под новые реалии. В результате, говорят юристы, документ уже не всегда работает как единая система.

Відео дня

Юрист EvrikaLaw Ольга Брус считает, что Украине действительно нужен новый гражданский кодекс, но важно, чтобы обновление не создало новых проблем.

"За более чем 20 лет Гражданский кодекс претерпел столько "точечных" изменений, что превратился в правового "франкенштейна", где одни нормы часто противоречат другим. Кроме того, отмена рудиментарного Хозяйственного кодекса требует создания единых, прозрачных правил игры для бизнеса и граждан. Новый ГК — это не просто изменение текста, это переход от постсоветской правовой парадигмы к европейским стандартам частного права, где в центре стоит свобода договора и защита собственности", — высказалась юрист в комментарии Фокусу.

Законопроект 15150, предусматривающий принятие нового Гражданского кодекса, насчитывает 803 страницы. Над этим одним из самых масштабных документов в истории Украины более семи лет работали более трех сотен юристов со всей страны

В то же время Ольга Брус отметила, что любой новый кодекс содержит оценочные понятия ("разумность", "добросовестность", "справедливость"). Это европейская практика, но в украинских реалиях недореформированной судебной системы слишком широкая дискреция (право суда трактовать норму по своему усмотрению) создает коррупционные риски.

"Основные рейдерские риски скрываются не в самом ГК, а в том, как он будет синхронизироваться с законом о государственной регистрации прав на недвижимость и корпоративными нормами", — подчеркнула она.

Гражданский брак под прицелом кредиторов

Обновленный Гражданский кодекс фактически приближает правовой статус официального брака и гражданского партнерства. Поскольку кроме зарегистрированного брака, в документе появился новый формат совместного проживания — фактический семейный союз.

Фактический семейный союз — это совместное проживание женщины и мужчины как одна семья без официальной регистрации брака. В то же время такая форма совместного проживания возможна лишь тогда, когда они не находятся в другом браке и не имеют родственных связей между собой

Согласно законопроекту 15150, фактический семейный союз приравниваются в вопросах долгов ФЛП. Поэтому, если предприниматель задолжает из-за бизнеса, отвечать он может не только личным имуществом, но и своей долей в общем семейном имуществе. В то же время кредиторы не смогут сразу забрать квартиру или авто, ведь сначала им придется через юридическую процедуру выделить долю ФЛП-должника. Но, как именно кредиторы будут доказывать семейные связи?

Важно

Женщин могут заставить отказываться от фамилии мужа: нардеп о новом Гражданском кодексе

Юрист Ольга Брус объяснила, что такая норма должна защитить кредиторов от схем, когда должник переписывает активы на гражданскую жену или мужа.

"Однако на практике доказать факт проживания одной семьей очень сложно. Кредиторам придется собирать целый комплекс доказательств: совместные фото в соцсетях, показания соседей, квитанции об оплате коммунальных услуг, совместные поездки на отдых, переводы средств с карты на карту на бытовые нужды. Относительно имущества: если оно приобретено до начала совместного проживания, оно остается личным. Ключевая битва в судах будет идти именно за определение даты начала фактического брака", — рассказала она.

Если кредитор докажет, что квартира или авто были куплены уже во время такого союза, будет действовать презумпция общей совместной собственности. В таком случае партнеру ФЛП придется доказывать, что имущество приобретено исключительно за его или ее собственные, ранее накопленные средства.

Если кредитор докажет, что квартира или авто были куплены уже во время такого союза, будет действовать презумпция общей совместной собственности. В таком случае партнеру ФЛП придется доказывать, что имущество приобретено исключительно за его или ее собственные, ранее накопленные средства

Гражданский кодекс дает шанс не платить алименты

Согласно основному проекту документа, плательщик алиментов сможет обратиться в суд с заявлением об освобождении от этой обязанности. Для этого ему нужно будет доказать, что получатель алиментов, который воспитывает ребенка, имеет более высокий доход. Если суд признает, что этих средств достаточно для полного обеспечения потребностей получателя, плательщика могут освободить от выплат.

Новый Гражданский кодекс не позволит многим избежать уплаты алиментов Фото: grad.ua

В обществе эта норма вызвала волну возмущения. Ведь нередко один из родителей, который самостоятельно воспитывает ребенка, вынужден работать на нескольких работах, чтобы обеспечить ему нормальную жизнь. Зато плательщик алиментов теоретически может использовать это как аргумент и обратиться в суд с требованием отменить выплаты.

По мнению Ольги Брус, ждать массовых отказов не стоит, ведь эта норма не работает автоматически.

Важно

Браков с 14 не будет: новый Гражданский кодекс вызвал дискуссию, адвокат объяснил риски

"Освободить от уплаты может только суд и только при совокупности жестких условий: доход получателя должен не просто превышать доход плательщика, но и полностью обеспечивать потребности (ребенка или бывших супругов). Украинские суды традиционно стоят на стороне интересов детей и руководствуются принципом, что содержать ребенка должны оба родителя независимо от их состоятельности", — объяснила она.

Юрист считает, что такая норма скорее рассчитана на исключительные ситуации. Например, когда один из партнеров является миллионером, а другой после развода оказался в сложном финансовом положении, но по старым правилам с него все равно пытались бы взыскать алименты.

Легализация чужого имущества

Законопроект 15150 предусматривает нормы, по которым человек может получить право собственности на чужое имущество в случае "добросовестного завладения".

По словам юриста, норма о "добросовестном завладении" имущества не означает легализацию кражи Фото: Pexels

"Лицо, которое добросовестно завладело чужим имуществом и продолжает открыто, непрерывно владеть недвижимым имуществом в течение десяти лет или движимым имуществом — в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)", — говорится в статье 422 предложенного законопроекта.

Эта норма вызвала немало жалоб, ведь есть опасения, что она лишь легализует рейдерство или самозахват. Однако Ольга Брус объяснила, что "добросовестное завладение" не означает легализацию кражи.

Важно

В Верховной Раде занялись "теневой" арендой жилья: что изменит новый законопроект

"Добросовестность означает, что лицо не знало и не могло знать, что не имеет права на это имущество. Например, купило участок, не зная, что продавец подделал документы до его продажи, и открыто ухаживало за ним годами. Рейдерство или самозахват по определению являются недобросовестными, поэтому применить к ним приобретательную давность законно невозможно", — объяснила юрист.

Есть ли риск для недвижимости ВСУ и ВПЛ?

Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома или уйти защищать страну. Их имущество часто остается без постоянного присмотра, поэтому возникает вопрос: не может ли норма о "добросовестном завладении" привести к потере квартиры, дома или земельного участка такими владельцами.

Важно

Новые квартиры для ВПЛ: какие города отобрали для строительства социального жилья (фото проекта)

"Относительно защиты владельцев, которые сейчас в ВСУ, за рубежом или на ВОТ: закон предусматривает механизмы остановки сроков исковой давности на время действия форс-мажорных обстоятельств, к которым относится и военное положение, и служба в Вооруженных Силах. Поэтому их имущество защищено", — успокоила Ольга Брус.

В случае мошеннических действий владельцу после возврата придется проходить сложный путь восстановления прав через суд или обжалования незаконных регистрационных действий в Минюсте. Для этого нужно будет доказывать, что он не мог контролировать имущество по объективным причинам.

Ранее Фокус сообщал, что 12 мая на сайте президента появилась петиция с призывом не допустить принятия нового Гражданского кодекса. Уже на следующий день, 13 мая, она собрала более 28 тысяч подписей. Автор петиции отметила, что впервые написала о ней в 11:00, а менее чем за сутки документ поддержали уже 25 тысяч человек.