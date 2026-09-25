Деньги есть, но добраться до них будет сложно: как не остаться без доступа к счетам из-за атак РФ

Не запасайтесь наличными, а запасайтесь способами доступа к своим деньгам. Эксперты объяснили, как не остаться без средств во время атак РФ.

Новые атаки РФ на энергетическую и критически важную инфраструктуру вновь актуализировали вопрос стабильности банковской системы. Для клиентов банков главный вопрос в такой ситуации — стоит ли снимать деньги со счетов, обналичивать сбережения и насколько безопасно оставлять средства на картах.

В комментарии Фокусу эксперты посоветовали разделять два разных риска: проблемы самой банковской системы и временную невозможность воспользоваться банковскими услугами из-за перебоев с электроснабжением, мобильной связью или интернетом.

По словам директора Smart Corporate Service LTD, доктора экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению Елены Нусиновой, говорить сейчас именно об угрозе банковской системе как таковой не стоит.

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"Я бы не стала сегодня говорить об угрозе банковской системе как таковой. Атаки, прежде всего, создают операционные риски: перебои с электричеством, связью, работой банкоматов, терминалов или мобильного банкинга. Но временно не иметь доступа к деньгам и потерять деньги — это совершенно разные вещи", — сказала она.

Что будет с банками во время длительного отключения электроэнергии

За годы полномасштабной войны украинские банки адаптировали свою инфраструктуру к работе в условиях перебоев с электроснабжением и связью.

Нусинова отмечает, что альтернативные источники питания, генераторы, резервные каналы связи, дублирование критически важных систем и автономные отделения Power Banking уже стали частью банковской инфраструктуры.

"За годы войны украинские банки существенно изменили свою инфраструктуру. Альтернативное энергоснабжение, генераторы, резервные каналы связи, дублирование критически важных систем, автономные отделения POWER BANKING уже стали частью банковской реальности. Поэтому даже серьезный блэкаут не означает автоматической остановки банковской системы", — отмечает Елена Нусинова.

К аналогичному выводу приходит политический стратег и адвокат из Вашингтона Юрий Ванетик.

Юрий Ванетик , Стипендиат программы "Lincoln Fellow" в Институте Клермонта, политический стратег и адвокат в Вашингтоне

Продолжительные атаки России на энергетическую и критическую инфраструктуру Украины закономерно вызывают обеспокоенность относительно стабильности банковской системы. Однако для рядовых украинцев важно различать два совершенно разных риска: сбой в работе самой банковской системы и временную невозможность воспользоваться банковскими услугами из-за отсутствия электроэнергии, мобильной связи или интернет-соединения. На данный момент второй риск является гораздо более реальным, чем первый.

По его оценке, в настоящее время гораздо более вероятным является именно риск временной недоступности банковских услуг, а не системного коллапса банковской системы.

Юрий Ванетик также ссылается на данные Национального банка Украины о мерах по обеспечению бесперебойной работы финансовых учреждений, резервных систем и сети Power Banking, в которых указано, что НБУ сообщил примерно о 2400 отделениях, оснащенных резервным питанием и средствами резервной связи.

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Нужно ли запасаться наличными?

Эксперты считают целесообразным иметь определенный запас наличных, но речь идет именно о резерве на повседневные расходы, а не о массовом снятии сбережений с банковских счетов.

Елена Нусинова советует иметь при себе сумму, достаточную на несколько дней обычных расходов.

Елена Нусинова , директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению.

Нужны ли наличные? Да, но я бы не назвала это "запасаться наличными". Стоит иметь резерв на несколько дней обычных расходов. Я не вижу экономического смысла в том, чтобы обналичивать значительные суммы или снимать депозиты только из-за ожидания атак.

Юрий Ванетик называет ориентиром примерно одну-две недели обычных расходов домохозяйства. При этом конкретный размер резерва, по его словам, зависит от обстоятельств семьи и места проживания.

"Я бы рекомендовал иметь достаточно наличных средств, чтобы покрыть примерно одну-две недели обычных расходов домохозяйства, в зависимости от обстоятельств и места проживания семьи. Люди, проживающие в районах, особенно уязвимых к длительным перебоям с электроэнергией или связью, могут обоснованно иметь несколько больший резерв", — советует эксперт и подчеркивает, что цель такого резерва — не вывести сбережения из банковской системы, а обеспечить ликвидность в случае временной недоступности банкоматов, терминалов или мобильного банкинга.

"Цель не заключается в том, чтобы вывести сбережения из банковской системы. Речь идет лишь о том, чтобы иметь достаточно ликвидных средств на случай, если банкоматы, терминалы для карт или мобильные банковские приложения временно станут недоступными", — говорит он.

В то же время массовый вывод депозитов, по мнению Ванетика, может создать дополнительные проблемы.

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"Массовый вывод депозитов на самом деле создал бы ненужные проблемы. На данный момент нет оснований полагать, что украинцы должны считать наличные деньги принципиально более безопасными, чем деньги, хранящиеся в регулируемой банковской системе", — поясняет эксперт.

Существуют также риски, связанные непосредственно с хранением наличных денег дома: "Наличные деньги сопряжены с определенными рисками: кража, пожар, утеря и уничтожение в результате военных действий".

Поэтому Ванетик советует рассматривать наличные деньги в первую очередь как средство для экстренных платежей, а не как инвестицию или альтернативу банковскому счету.

"Поэтому целесообразно рассматривать наличные деньги как средство для экстренных платежей, а не как инвестицию или замену банковского счета", — отмечает эксперт в комментарии для "Фокуса ".

Позапасайтесь различными способами доступа к своим деньгам Фото: Новини.LIVE

Какие наличные деньги лучше иметь

Юрий Ванетик отдельно обращает внимание на номиналы купюр: "В идеале домохозяйствам следует хранить купюры гривны чуть меньшего номинала, поскольку во время длительных перебоев продавцам может быть сложно давать сдачу".

Что касается валютных сбережений, эксперт не видит необходимости переводить обычные средства домохозяйства в доллары или евро только из-за возможности отключения электроэнергии.

"Люди, которые хранят сбережения в иностранной валюте, также могут держать небольшую сумму наличных долларов или евро, но нет особых причин переводить обычные средства домашнего хозяйства в иностранную валюту только из-за возможного отключения электроэнергии", — отмечает он.

В своем комментарии он также ссылается на операции НБУ по поддержке банков наличной иностранной валютой и отмечает, что в марте 2026 года такие операции не выявили системного дефицита наличной валюты.

Почему лучше иметь карты двух банков

По мнению Елены Нусиновой, гораздо важнее, чем иметь большой запас наличных, обеспечить несколько способов доступа к своим средствам.

"Гораздо важнее обеспечить себе финансовую автономность. Иметь карты двух разных банков, небольшую сумму наличных, несколько каналов доступа к средствам и знать, где находится ближайшее автономное отделение", — говорит эксперт.

Ванетик также советует не полагаться на один банк и один способ оплаты: "Самая практичная мера предосторожности — диверсифицировать доступ, а не в панике диверсифицировать активы".

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Он объясняет, что зависимость только от одного банка, одной платежной карты и одного мобильного приложения создает излишнюю уязвимость.

"Человек, полностью зависящий от одного банка, одной платежной карты и одного мобильного приложения, создает для себя ненужную уязвимость. Я бы посоветовал иметь счета или карты как минимум в двух банках, желательно, где это практически возможно, используя разную платежную инфраструктуру", — добавляет специалист.

Кроме того, он советует иметь при себе физические карты и проверить, актуален ли номер телефона, привязанный к счету: "Держите обе физические карты при себе. Запомните или надежно сохраните необходимую информацию для связи с вашими банками. Убедитесь, что номер телефона, привязанный к счету, актуален".

Банковские услуги во время отключения электроэнергии

Еще до возникновения проблемы клиентам следует найти ближайшие отделения Power Banking.

"Клиентам также следует заранее определить ближайшие точки Power Banking, ещё до того, как возникнет чрезвычайная ситуация", — говорит эксперт.

По словам Ванетика, сеть предназначена для того, чтобы во время перебоев с электроснабжением клиенты могли снимать наличные, осуществлять платежи и переводы, а также получать другие банковские услуги.

Он также отмечает, что расположение таких точек можно проверить через приложение "Дия".

Кроме того, Ванетик советует иметь при себе заряженный телефон и портативную зарядку: "Небольшая портативная зарядка для мобильного телефона в конечном итоге может оказаться во время отключения электричества столь же важной, как и наличные деньги".

Причина проста: банковские операции всё больше зависят от возможности получать коды подтверждения, входить в приложение и поддерживать связь с банком.

Какие риски существуют для денег на картах

Помимо перебоев с электроснабжением и связью, во время атак возрастает риск мошенничества.

Ванетик предупреждает, что периоды неопределённости могут использовать злоумышленники. Людям могут поступать сообщения якобы от банка об атаке, необходимости "подтвердить" счет или срочно перевести деньги на так называемый безопасный счет. Поэтому эксперт советует не сообщать посторонним PIN-коды, CVV, пароли и коды аутентификации.

"Клиенты ни в коем случае не должны сообщать PIN-коды, CVV-коды, пароли или коды аутентификации человеку, который неожиданно связался с ними. Они должны заходить в банковские приложения напрямую, а не по ссылкам, полученным в SMS, Telegram, электронной почте или социальных сетях", — отмечает Юрий Венетик.

Он также советует включить уведомления о транзакциях и установить разумные лимиты на операции с картой и переводы.

По его словам, в случае компрометации карты такие ограничения могут снизить потенциальные убытки до того момента, когда клиент обнаружит проблему и заблокирует карту.

Что произойдет с депозитами в случае проблем с банком

Отдельно возникает вопрос о защите средств в случае, если банк станет неплатежеспособным.

В своем комментарии для "Фокуса" Ванетик отмечает, что во время военного положения в Украине действует особый режим обеспечения сохранности средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"В период действия военного положения Украина обеспечивает чрезвычайно высокий уровень защиты индивидуальных вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов обеспечивает 100% покрытие гарантированных вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в течение всего срока действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены", — говорит он.

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Согласно информации, предоставленной экспертом, по окончании этого специального периода гарантированная сумма в соответствии с действующей моделью должна вернуться к уровню не менее 600 тыс. грн: "По окончании этого специального периода установленная законом гарантированная сумма должна вернуться как минимум к 600 000 грн в соответствии с действующей системой".

Ванетик подчеркивает, что гарантия распространяется на гарантированные средства на счетах и депозитах, а не только на классические срочные депозиты. В то же время закон предусматривает определенные исключения, поэтому в случае специфических счетов или очень крупных сумм необходимо уточнять конкретные условия.

По словам эксперта, именно наличие такого механизма гарантирования является одной из причин, по которой нет необходимости забирать все сбережения из банка и хранить их дома.

Что делать во время крупной атаки или отключения электроэнергии

Ванетик советует заранее подготовиться к такой ситуации, а не ждать масштабного удара или отключения электроэнергии: "Лучшая стратегия — резервирование".

По его словам, домохозяйство должно быть способно функционировать несколько дней даже в случае сбоя одного из элементов финансовой инфраструктуры. А для этого нужны наличные деньги, несколько платежных карт, заряженные телефоны и портативные зарядные устройства, а также информация об альтернативных отделениях и банкоматах.

В то же время эксперт не советует ждать, пока начнётся масштабный блэкаут.

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"Людям также не следует ждать, пока начнется масштабная атака или отключение электроэнергии, прежде чем снимать экстренный запас наличных. Когда тысячи людей одновременно приходят к банкоматам, могут возникать временные дефициты и очереди даже в том случае, если сама банковская система остается вполне платежеспособной", — объясняет специалист.

Важно также не воспринимать недоступный банкомат или приложение как признак банкротства банка.

"Не менее важно помнить, что неработающий банкомат не означает, что банк обанкротился, а временно недоступное банковское приложение не означает, что деньги клиента исчезли. Это операционные проблемы, а не обязательно финансовые", — говорит он.

Какой запас денег необходим

Эксперты не призывают украинцев массово снимать средства с банковских счетов. Рекомендации касаются прежде всего возможности оперативного доступа к деньгам.

Елена Нусинова советует иметь наличные на несколько дней обычных расходов, тогда как Юрий Ванетик называет ориентиром одну-две недели. Оба подхода предполагают, что речь идет именно об аварийном резерве, а не о выводе всех сбережений из банков.

Чтобы не остаться без денег, следует обеспечить несколько независимых способов доступа к собственным средствам: небольшой запас наличных, карты разных банков, заряженный телефон и портативный аккумулятор, знание местонахождения точек зарядки и соблюдение основных правил кибербезопасности

"Поэтому моя рекомендация — не „запасаться наличными“, а „запасаться вариантами доступа к своим деньгам“. Для клиента сегодня это гораздо важнее", — формулирует главный принцип экономист.

Она также предостерегает от панического снятия средств: "Массовое снятие средств из-за страха, напротив, может создавать дополнительную нагрузку на ликвидность банков. И здесь важно не создавать проблему там, где её изначально не было".

Напомним, 25 сентября армия РФ в очередной раз нанесла удар беспилотным летательным аппаратом по офисному зданию в Соломенском районе Киева. Удар пришелся на провайдера Datagroup. В компании подтвердили атаку на дата-центр, отметив , что сотрудники не пострадали.

Ранее враг уничтожил украинский дата-центр, в котором размещались ресурсы MiroHost, а Cityhost потерял часть оборудования и начал развертывать резервные копии на серверах за рубежом.

Это уже не первый подобный случай. 23 сентября из-за повреждений дата-центров часть абонентов в столице осталась без интернета, а провайдеры "Паутина" и UTELS проводили аварийно-восстановительные работы. Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков предупреждал, что Россия уже несколько недель систематически атакует дата-центры и узлы связи.