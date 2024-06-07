Тяни жребий или плати. Почему "Резерв+" не защитит от повесток и легко ли получить бронь от службы в армии

Военнообязанные в Украине обязаны получить новый военный билет с QR-кодом, чтобы не получить штраф. Работникам стратегически важных предприятий приходится учитывать нюансы цифровизации: справки на бронь долго согласовывают в министерствах. Фокус поговорил с юристами, представителями власти и бизнеса, чтобы выяснить детали "электронной мобилизации".

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Обновление военно-учетных данных в приложении "Резерв+" — не повод для отказа сотрудников ТЦК от вручения повесток на улицах. Согласно официальным требованиям, регистрируясь в сервисе мужчины выполняют лишь нормы закона об ужесточении мобилизации в Украине, вступившего в силу с 18 мая 2024 года, говорил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Первичная регистрация в "Резерв+" означает, что военнообязанный не получит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Далее его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Если обновившего личные данные в "Резерв+" остановят на улице полицейские или военкомы, они увидят, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. Отобразится и направление на ВВК, а в будущем работники ТЦК будут видеть, сколько повесток мужчина получил и сколько проигнорировал.

По статистике Минобороны, около 15% военнообязанных уже обновили учетные данные. Сервисом "Резерв+" воспользовались 1,4 миллиона человек, еще 200 тысяч приходили в ТЦК и ЦНАПы.

Обновление и актуализация данных в "Резерв+": в чем разница?

Регистрация э-кабинета в приложении "Резерв+" не считается обновлением данных. Правильно этот процесс называется актуализация сведений: человек сообщает о текущем местонахождении, говорит Фокусу адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Результат полного обновления данных, как уточняет юрист, является получение военного билета образца 2024 года с QR-кодом. Сделать это можно после прохождения медкомиссии.

"Считать, что скачивание приложения освобождает от похода в ТЦК неверно. Так не работает, с 18 июля сотрудники ТЦК, полиция и пограничники будут требовать наличие нового военного документа", — подчеркивает Анищенко.

По мнению адвоката в сфере военного права Евгения Зурнаджи, регистрация военнообязанных в базе "Резерв+" — не более, чем обновление электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы.

"Военкоматы увидят, сколько людей обновили данные. Повестки будут направлять точнее. Можно заметить, что "Резерв+" временами отключается и просит повторно обновить данные — для уточнения местоположения человека по состоянию на сегодня", — объясняет специалист.

Авторизация в приложении осуществляется через BankID. Функцию поддерживают следующие банки:

"ПриватБанк",

"Ощадбанк",

Monobank,

"Райффайзен Банк",

"Укрсиббанк",

ПУМБ,

"Сенс-банк",

"А-Банк".

Зурнаджи приводит подсчеты: в базе "Резерв+" зарегистрировалось почти полтора миллиона человек. Если потребуется набрать в армию 100 тысяч военнообязанных в месяц, значит можно воевать еще 15 месяцев.

Бронированным вручают повестки

Представители власти утверждают, что работодатели обязаны выполнить все законодательные процедуры по бронированию работников. Тогда военкомы не имеют права мобилизовать такого человека, ведь это нарушает нормы законодательства.

Мобилизация может иметь место, если человек подлежит бронированию, но к моменту вызова в военкомат его не успели забронировать полностью, поясняет Фокусу народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Риски мобилизации в таких случаях есть, данный вопрос держим на контроле и с Кабмином проработаем решение. Следует быстро внести изменения в законодательство — дать возможность обладающим всеми правовыми основаниями на бронь, не быть мобилизованным в период обновления личных данных", — замечает политик.

Нередки случаи, когда повестки бесконтрольно получают сотрудники критически важных предприятий, имеющие бронь от призыва в ВСУ. Данные организации официально могут бронировать до половины коллективов, а некоторые — больше. На практике далеко не все так гладко.

Часто промедления с оформлением брони объясняют отсутствием или слабой координации действий между учреждениями. Как правило, после получения повестки забронированным нужно предоставить ТЦК доказательства брони.

Человека могут попросить пройти ВВК, и это не противоречит закону. Юрист Екатерина Анищенко указывает, что бронь подтверждается выпиской из Минсоцполитики, согласованной с Минобороны и подтверждающей работу гражданина Украины на стратегически важном для страны предприятии.

Указанная процедура влечет за собой долгую и утомительную бумажную волокиту, из-за чего предприятия не могут работать в полную силу.

При наличии этой справки он идет в военкомат, чтобы получить военный билет, но с исключением — его не имеют право мобилизовывать.

Бронь в Украине стала роскошью

Представители среднего бизнеса жалуются на фактическое отсутствие механизмов бронирования. Военкомам довольно просто "сломать" любое предприятие — достаточно раздать повестки ключевым специалистам и компанию придется закрыть, говорит Фокусу Сергей М., руководитель логистической компании в Харькове.

"Приходится бронировать в черную, для этого требуются связи и деньги. За определенное вознаграждение в ТЦК не станут вручать повестки вашим работникам. Такса действует определенный период, в нашем случае — до 3 месяцев. Теперь считайте: за каждого водителя даем от 1500 долларов, всего их до 50 человек. Чистый заработок — 75 000 долларов", — делится подробностями руководитель.

По прошествию двух месяцев с момента начала действия закона об ужесточении мобилизации, когда у правоохранителей будет возможность штрафовать за необновление личных данных, цена за бронь увеличится, добавляет собеседник.

Работникам важных для страны госпредприятий также нелегко проходить процедуры бронирования.

"У нас работники оформляли себе брони, пошли в ТЦК, а там на каждого боевые повестки приготовили на выходе. Большая вероятность, что отправившиеся в ТЦК "обновиться" брони не дождутся", — описывает ситуацию в разговоре с Фокусом собеседник из стратегического предприятия в Киеве.

Нередки ситуации, когда забронировать можно либо работников цехов, либо офисных сотрудников. Компания попадает в положение "выбор без выбора": отправка в ВСУ людей с руками или финансистов с IT-профессионалами разрушит производственную цепочку, добавляет он.

С бронированием полицейских и спасателей также есть нюансы. Кабинет Министров Украины 5 июня принял постановление, позволяющее бронировать от службы в армии работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Нацполиции, но не более половины штата.

По сведениям Евгения Зурнаджи, начальство заставляет рядовых полицейских тянуть жребий на бронь. Боевые подразделения на фронте комплектуют полицейскими и это не редкость, утверждает адвокат.

Юрист отмечает, что в Украине защитить свои права, в том числе на бронирование, можно через суд. Единственный вопрос заключается во времени рассмотрения иска.

"Все это время нарушение будет действовать. Обжалование результатов ВВК и действий ТЦК проходит довольно долго", — резюмировал он.

Фокус ранее писал, что производители дронов испытывают трудности с бронированием сотрудников от мобилизации. Сотрудники ТЦК отправляют их на медкомиссию и мобилизируют.

Напомним, тотальная мобилизация в Украине влияет на сферы деятельности. В метро Киева увеличился минимум на минуту интервал движения поездов из-за призыва машинистов в армию.