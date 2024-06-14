"Фальшивый" папа: когда отцам-одиночкам не предоставляют право на отсрочку

Статус "отец-одиночка" дает право на получение отсрочки от мобилизации. Однако нужно доказать, что мужчина действительно самостоятельно воспитывает ребенка или детей. Фокус выяснил, могут ли быть махинации в таком вопросе.

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В Украине участились случаи, когда мужчины обращаются в суды, чтобы получить статус отца-одиночки. В реестре судебных решений сотни вердиктов об установлении факта, что мужчина самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери.

Согласно постановлению Кабмина №560, такое решение суда является поводом для предоставления мужчине отсрочки от мобилизации.

Как отцам-одиночкам оформить отсрочку от армии

Согласно закону о мобилизации, призыву на военную службу не подлежат женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Такие лица могут быть призваны на службу только с их согласия и только по месту жительства. Статус отца-одиночки может подтверждать свидетельство о смерти матери или решение суда о том, что женщина пропала без вести или ее лишили родительских прав.

Однако в последнее время суды выносят решения об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом. В то время как с матерью все в порядке, ее не лишают родительских прав, однако она подтверждает, что не принимает участие в воспитании детей.

Один из примеров — решение Ильичевского горсуда Одесской области, принятое 7 июня 2024 года. Отец сообщил суду, что самостоятельно воспитывает и содержит несовершеннолетних детей, чья мать "ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, от воспитания детей полностью самоустранилась, с детьми не общается, не оказывает детям материальной поддержки".

Мужчина отметил, что в повседневной жизни при решении вопросов, касающихся несовершеннолетних детей, постоянно возникают вопросы, касающиеся участия матери в их жизни. Поскольку во внесудебном порядке установить факт, что женщина не принимает участие в воспитании детей невозможно, он вынужден обратиться в суд.

На заседании мать детей не присутствовала. Однако попросила суд поддержать требования истца. Суд удовлетворил иск и признал мужчину отцом-одиночкой.

Еще один пример — также в Одесской области, решение было принято в мае 2024 года. Мужчина сообщил суду, что самостоятельно воспитывает и полностью содержит несовершеннолетнюю дочь. С начала полномасштабного вторжения мать ребенка не поддерживает с ними отношений. И поскольку в стране продолжается мобилизация, а мужчина является лицом призывного возраста, он бы хотел, чтобы суд признал его отцом-одиночкой. В таком случае он смог бы получить отсрочку.

Стоит отметить, что мужчина не обязательно должен состоять в разводе с матерью ребенка. В качестве доказательства, что женщина не принимает участие в воспитании детей, суд принимает акт осмотра помещений, где отец проживает с ребенком. А также документы, подтверждающие, что отец самостоятельно воспитывает ребенка. Например — оплаченные счета за дополнительные внешкольные занятия.

Лишение родительских прав — не обязательно

По словам адвоката Олега Леонтьева, подобные случае, когда мужчины обращаются в суд, чтобы получить статус отца-одиночки, были особенно заметны в начале полномасштабного вторжения.

"Первые случаи, когда суд признал мужчину отцом-одиночкой с начала большой войны, были на Закарпатье. Затем по инерции появились решения судов в других регионах. Я следил за процессом. Новая редакция закона о мобилизации предоставляет право на отсрочку мужчине, у которого есть несовершеннолетний ребенок, чья мать умерла, пропала без вести, либо отбывает наказание в местах лишения свободы. Это безусловное основание для отсрочки. Также мужчина может обратиться в суд, чтобы тот установил факт, что он самостоятельно воспитывает и содержит ребенка, чья мать, допустим, уехала за границу и не принимает участия в воспитании ребенка", — отмечает эксперт в беседе с Фокусом.

Наличие решения суда может послужить основанием для предоставления отсрочки от мобилизации. Однако 100% гарантии нет.

"Если речь идет о военнообязанных, которые подлежат мобилизации, отсрочку предоставляет специальная комиссия, куда входят начальник ТЦК, а также представители органов местного самоуправления — соцзащита, ЦНАП, служба по правам ребенка. Они не обязаны предоставлять отсрочку, даже если есть решение суда. И могут потребовать дополнительные документы, а также назначить проверку — например вместе с полицией опросить соседей о том, как жила конкретная семья. Если выяснится, что мать недавно уехала за границу, а до этого в семье все было в порядке, или она раньше выезжала и всегда возвращалась, отсрочку могут не предоставить", — рассуждает эксперт.

Если будет установлен факт махинации, то женщина также понесет наказание, как соучастница преступления.

При этом обычно такие семьи, где отец самостоятельно воспитывает ребенка, по словам адвоката, находятся на контроле органов местного самоуправления. Хотя на практике те не слишком внимательно интересуются их жизнью, пока дело не доходит до уголовного процесса по тем или иным причинам.

Фокус ранее разбирал новое постановление Кабмина, которое уточняет процесс мобилизации. В первую очередь, изменения коснулись призывников младше 25 лет, забронированных военнообязанных, и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью.

Также Фокус выяснил, законно ли мобилизовать молодежь младше 25 лет.