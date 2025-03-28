Трамп может остыть к Украине и возьмется за Гренландию — Фесенко

Со временем президент США может вообще отодвинуть на другой план российско-украинскую войну и основанием для этого может стать ситуация, когда переговорный процесс зайдет в тупик, считает политолог.

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Президент Зеленский, комментируя первые практические результаты мирных переговоров в Эр-Рияде, заявил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре уже начал действовать. Политолог Владимир Фесенко рассказал Фокусу, что может помешать переговорному процессу.

Комментируя Фокусу дальнейший ход переговорного процесса по российско-украинской войне в статье Путин не умрет, Трамп не остынет: каковы варианты продолжения мирного процесса, политолог Владимир Фесенко отметил: "Дональд Трамп, который стремится во что бы то ни стало достичь соглашения о полном прекращении огня, до сих пор считает, что это можно сделать за счет уступок Путину. То есть, пока Трамп все еще считает, что такой подход является действенным и непременно сработает. Но на самом деле у Трампа начинает нарастать недовольство и даже раздражение играми Кремля. Я думаю, что бесконечно идти на уступки Путину невозможно, потому что это в конце концов может разрушить весь переговорный процесс".

По убеждению Владимира Фесенко, со временем президент США может вообще остыть к вопросу урегулирования российско-украинской войны и основанием для этого может стать ситуация, когда переговорный процесс зайдет в тупик.

"Не исключено, что Трамп вообще может внезапно переключиться на какую-то другую проблему и вместо прекращения войны в Украине для него на первое место в списке приоритетов выйдет Гренландия. В случае, если Трамп действительно к нам остынет и выйдет из переговорной игры, думаю, что тогда — не сразу, а через некоторое время, в роли главного миротворца будет выступать Китай", — подчеркнул политолог.

Более подробно читайте в материале Фокуса "30-дневное перемирие России и Украины: как Путин может сорвать переговоры".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлины в размере 25% на все без исключения импортные автомобили. Указ вступает в силу со 2 апреля.