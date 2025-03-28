Трамп може охолонути до України і візьметься за Гренландію — Фесенко

З часом президент США може взагалі відсунути на інший план російсько-української війни і підставою для цього може стати ситуація, коли переговорний процес зайде в глухий кут, вважає політолог.

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Президент Зеленський, коментуючи перші практичні результати мирних перемовин у Ер-Ріяді, заявив, що мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі вже почав діяти. Політолог Володимир Фесенко розповів Фокусу, що може завадити переговорному процесу.

Коментуючи Фокусу подальший хід перемовного процесу по російсько-українській війні у статті Путін не помре, Трамп не охолоне: якими є варіанти продовження мирного процесу, політолог Володимир Фесенко зазначив: "Дональд Трамп, який прагне будь що досягти угоди про повне припинення вогню, досі вважає, що це можна зробити за рахунок поступок Путіну. Тобто, поки що Трамп все ще вважає, що такий підхід є дієвим і неодмінно спрацює. Але насправді у Трампа починає наростати незадоволення і навіть роздратування іграми Кремля. Я думаю, що безкінечно йти на поступки Путіну неможливо, бо це врешті-решт може зруйнувати весь переговорний процес".

На переконання Володимира Фесенка, з часом президент США може взагалі охолонути до питання врегулювання російсько-української війни і підставою для цього може стати ситуація, коли переговорний процес зайде в глухий кут.

"Не виключено, що Трамп взагалі може раптово переключитися на якусь іншу проблему і замість припинення війни в Україні для нього на перше місце в списку пріоритетів вийде Гренландія. У разі, якщо Трамп дійсно до нас охолоне і вийде з переговорної гри, думаю, що тоді – не відразу, а через певний час, у ролі головного миротворця виступатиме Китай", — підкреслив політолог.

Більш детально читайте в матеріалі Фокусу "30-денне перемир’я Росії і України: як Путін може зірвати перемовини".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита у розмірі 25% на всі без виключення імпортні автомобілі. Указ набирає чинності з 2 квітня.