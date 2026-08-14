МиГи в обмен на дроны: смогут ли Украина и Польша перезагрузить отношения

Польша готова передать Украине списанные МиГ-29 в обмен на беспилотники — переговоры на завершающей стадии. Но даже такая сделка не сгладит острых углов в отношениях между Варшавой и Киевом. Исторические разногласия, рост ксенофобии и предвыборная риторика в Польше создают новый уровень напряжения, который дипломатическими уступками не погасить.

Переговоры между Варшавой и Киевом о передаче Украине списанных истребителей МиГ-29 в обмен на украинский технологии по производству беспилотников и сами летательные аппараты, уже на завершающей стадии. Издание Wirtualna Polska сообщает, что в ближайшие недели в Украину будут направлены старые самолеты и Польша надеется получить за них беспилотники.

Почему надеются, потому что, как пишет польская газета, польская сторона опасается, что, несмотря на договоренности о передаче дронов, украинские компании могут оказаться в чрезвычайной ситуации из-за войны с Россией и в последний момент отказаться передать беспилотники. Хотя в конце июня министр обороны Польши заявил, что Варшава не будет передавать свои истребители МиГ-29. Он утверждал, что причиной является якобы отказ Киева делиться своими технологиями в области беспилотников.

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Но сами переговоры уже называют прогрессом, после заметно охладевших отношений между соседями которым предшествовало решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное название, связанное с героями УПА. Исторический вопрос об оценке деятельности УПА остается крайне болезненным в Польше из-за событий Волынской трагедии, и такие решения воспринимаются польским обществом преимущественно негативно. По данным проведенного опроса, более 50% поляков заявили, что это решение негативно повлияло на их отношение к Украине.

А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что отсутствие "бандеровских" флагов в Варшаве и Польше является стратегическим интересом страны. В то же время он подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы Украина как можно эффективнее противостояла России.

Тем не менее, в первом полугодии 2026 года украинцы подали в польскую полицию на 30% больше жалоб, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идёт о нападениях и других проявлениях агрессии против украинцев. Выяснилось, что за шесть месяцев 2026 года было зарегистрировано 180 случаев, и это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Если тенденция сохранится до конца года, то речь пойдет о 360 нападениях, тогда как в 2025 году их было 275, а в 2024 — 267. И из Польши в июне выехало больше всего украинцев – целых 6335 человек и отток продолжается.

Польское и украинское правительства делают определённые шаги к примирению

Отношения между поляками и украинцами обостряются даже на бытовом уровне. Да и заявления некоторых польских политиков дружественными не назовёшь. Решение о передаче старых истребителей в обмен на новые технологии выглядит как жест доброй воли, но, тем не менее, по мнению экспертов, пока не приближает к возобновлению очень тесных отношений.

Более того, как считает политолог Руслан Бортник, общественное мнение после этой сделки не изменится. Это решение польского правительства, которое можно трактовать как попытку польского и украинского правительств улучшить отношения, найти взаимопонимание.

"Возможно, в основе кризиса, который мы наблюдаем между Украиной и Польшей, лежал вопрос дронов, которые Украина якобы обещала передавать Польше, а затем не передавала. Поляки на это очень обижались, и возможно, с этим был связан всплеск взаимной негативной риторики с обеих сторон. Посмотрим. Очевидно, что польское и украинское правительства делают определённые шаги к примирению, к улучшению отношений, но, знаете, как в анекдоте, ложка, возможно, и найдена, но осадок остался", — отмечает в комментарии Фокусу политолог.

Общественное мнение внутри Польши в результате этой политической информационной кампании резко изменилось и приобрело выраженный украиноскептический характер. Оно так быстро не изменится и будет проблемой для нынешнего польского правительства, а также будет определять политическую позицию следующего польского правительства, считает политолог. Ведь в следующем году в Польше парламентские выборы. И это уже серьёзная проблема, которую лишь передачей самолётов или ракет, или какой-то эксгумацией жертв Волынской трагедии, которая сейчас происходит в Украине, не решить. Для этого нужны большие усилия и комплексная масштабная программа.

"Политики будут подогревать общество тем, что, дескать, украинцы неблагодарны, они намеренно нас триггерят своими переименованиями, они не уважают наше мнение, нашу позицию, наш взгляд на историю. Это доминирующая точка зрения. Но при этом они не говорят о том, что ненавидят Украину или желают её поражения — таких мнений в польском обществе почти нет. Это информационная кампания, которая тоже проводится определёнными силами", — подчёркивает политолог.

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В Польше проживает более 2 миллионов украинцев — формально и неформально. Посмотрите на социологию среди этих украинцев. Больше половины из них хотят получить польское гражданство. По данным Евростата, львиная доля украинских беженцев приходится на Польшу, притом что выехало из этой страны лишь 6 тысяч человек. Это мизерное количество.

"То, что мы видим в нападениях и проявлениях ксенофобии, — это часть информационной кампании, которая ведётся и недругами Украины, и Польши. С этим нужно быть чрезвычайно осторожными. В Польше это специально раскручивается для создания кризиса в украинско-польских отношениях. Хотя после польских выборов в любом случае я ожидаю нормализации этих отношений и их улучшения", — констатировал Бортник.

"Мы последовательно портим отношения с соседями"

Как бы там ни было, но сказать, что отношения между Украиной и Польшей возобновляются после заявлений о договорённости по истребителям в обмен на дроны, вышли на новый уровень и всё забыто, нельзя, утверждает политолог Андрей Золотарев. МиГи уже находятся в таком состоянии, что, скорее всего, пойдут на детали для украинских МиГов, которые ещё летают. А дроны — это то, что сейчас в тренде. Поэтому здесь чистый прагматизм. Понятно, что перепалка министра иностранных дел Польши с Маском может аукнуться нам со Starlink, но пока платят, кардинально ситуация не меняется.

"Вчера Зеленский заявил о программе улучшения имиджа Украины в Польше, но на фоне перезахоронения жертв Волынской трагедии, думаю, последует ещё перевозка мощей в Украину. Осадочек у поляков останется, конечно. Никто ничего не собирается откатывать — это уже ушло на уровень обывательских представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Украинцы это чувствуют на себе. Впереди выборы, и на выборах будет разыгрываться эта карта, поэтому кардинально без титанических дипломатических усилий ничего не изменится", — констатирует Фокусу политолог.

Если напряжение между Украиной и Польшей будет продолжаться, это приведёт к охлаждению отношений.

"Я не думаю, что дойдёт до состояния, как в Беларуси, но рассчитывать на то, что Польша останется нашим адвокатом в Евросоюзе, уже не приходится. Теперь адвокат превратился в прокурора. То, что это станет препятствием для продвижения в Евросоюз, — это стопроцентно. И мы не можем от этого отказаться, а для поляков это категорически неприемлемо: "С Бандерой Украина не вступит в ЕС", — заявил польский министр. Это ближайшее системное последствие охлаждения отношений", — подчёркивает политолог.

Что касается "охоты" на украинцев в Польше и оттока людей — два миллиона не уедут. Но у украинцев два варианта: либо стараться превратиться в поляков, искореняя даже акцент, либо паковать чемоданы. Такие перспективы у украинцев в Польше. У польской полиции установка на нулевую толерантность к правонарушениям украинцев, и даже за административное нарушение депортируют — увезут в Краковец. Это факт.

"Украина стала заложником внутриполитической борьбы за наследство братьев Качиньских и право разворота в польской политике. Поэтому даже те, кто предельно конструктивен и настроен позитивно, вынуждены шагать в ногу с новыми общественными настроениями. Это проблема. У нас это системная политика внешнеполитического дефолта — мы последовательно портим отношения с соседями", — считает политолог.

Напомним, в июне 2026 года между Польшей и Украиной обострились дипломатические отношения после присвоения одному из подразделений Сил специальных операций Украины названия "Героев УПА". В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

20 июня Зеленский вернул польскую награду в Варшаву через "Новую почту". Точно так же поступили трое предыдущих президентов Украины, после чего между странами начался обмен отказами от государственных наград.

В конце июня министр обороны Польши заявил, что Варшава не будет передавать свои истребители МиГ-29, которые должны были поступить в украинскую армию в соответствии с предыдущими договоренностями. Он утверждал, что причиной является якобы отказ Киева делиться своими технологиями в области беспилотников.

В начале июля Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет постепенно списывать свои истребители МиГ-29, которые должны были быть переданы Украине. Он сказал, что Киев не соблюдает соглашение, на которое ранее дал согласие.