Обнаженная спина и объемные рукава. Топ-7 трендов весны 2021

Фокус собрал must have тренды весны 2021 года.

Весна неумолимо приближается, а это означает, что пришло время приобрести пару-тройку модных единиц одежды, актуальных в сезон весна-лето 2021 года. Дизайнеры предлагают обратить внимание на объемные рукава, придающие любой вещи романтический вид, приобрести несколько костюмов свободного кроя, в которых вы будет себя чувствовать как дома на диване, а также придумать, с чем вы будете сочетать различные вариации сетки, которая стала настоящим must have теплого времени года.

Свободный силуэт

[ + – ] Костюм свободного кроя - одно из наиболее трендовых модных решений весны 2021 года

Многие давно заметили, что одной из наиболее оптимальных и удобных единиц гардероба является костюм и, как правило, это комплект из брюк и жакета. А если вспомнить, что благодаря прошлогоднему мировому локдауну, многие привыкли к свободной одежде, дизайнеры решили скомбинировать идею костюма-двойки и расслабленный силуэт, теперь привычный многим. Таким образом, многие из нас смогут ощутить домашнее удобство в офисном пространстве. При условии, что вам это нужно, конечно.

Фигурные вырезы

[ + – ] Показать фрагмент обнаженного тела становится признаком хорошего вкуса

Показать окружающим немного обнаженного тела, которое будет выглядывать через фигурные вырезы на одежде, в сезон весна 2021 года будет не только уместно, но и станет, в некотором смысле, must have теплого времени года. Кажется вполне природным желание, наконец, слегка оголиться и придать образу сексуальности, не перегибая палку с откровенностью и вопросами приличия.

Гипюр

[ + – ] Романтичное кружево - эффектное дополнение для вашего гардероба весной 2021 года

Одежда с гипюровыми фрагментами оказалась в топе весенне-летних трендов 2021 года Впрочем, мы давно знаем, что одежда с такими декоративными элементами выглядит очень женственно и сексуально. В этом году почти все ведущие модные дома предлагают "разбавлять" строгие деловые образы гипюровыми топами и выбирать коктейльные платья в бельевом стиле с кружевной отделкой.

Декоративная сетка

[ + – ] Дизайнеры решили поиграть с образами, навеянными океаном

В этом сезоне дизайнеры решили пофантазировать на тему рыбалки, спортивной сетки и романтики океана. Другими словами, вы можете встретить одежду из сетки или сетчатые элементы в коллекции любого именитого кутюрье планеты. При этом она может быть как кожаной, так и имитирующей сумку-авоську, в которой принято носить лук.

Широкие брюки-мешки

[ + – ] Мешковатые брюки можно сочетать с элегантной единицей вашего гардероба

В некотором смысле, мешковатые брюки — ответвление упомянутого выше тренда на костюмы свободного силуэта, другими словами, еще один "результат" слишком долгого сидения дома. Безусловно, такие брюки дарят своему обладателю комфорт, но стоит учитывать, что подобное удобство не всегда уместно. Хотя если вы научитесь сочетать такую единицу одежды с чем-то элегантным, вы, вероятно, добьетесь эффектного модного образа. Только не покупайте слишком много широких брюк для одного сезона весна 2021 года. Высока вероятность того, что мир очень скоро устанет от расслабленных диванных образов, а перед вами встанет задача, кому передарить эти странные изделия из текстиля.

Объемные рукава

[ + – ] Рукава-буфф сделают ваш образ романтичным

Очень эффектный и романтичный тренд весны 2021 года, словно призванный сбалансировать обилие мешковатой одежды и напомнить человечеству, что растянутые штанины и безразмерные жакеты — далеко не признак элегантности. Так, пышные рукава-буфф на блузах и платьях стали тем самым штрихом, который делает почти каждый образ очень элегантным и романтичным. Если вы дополните брюки блузой с объемными рукавами, точно станете модным "рупором" для вашего окружения.