Оголена спина й об'ємні рукави. Топ-7 трендів весни 2021

Фокус зібрав must have тренди весни 2021 року.

Весна невблаганно наближається, а це означає, що прийшов час придбати декілька модних одиниць одягу, актуальних у сезон весна-літо 2021 року. Дизайнери пропонують звернути увагу на об'ємні рукави, які надають будь-якій речі романтичний вигляд, придбати кілька костюмів вільного крою, в яких ви буде почуватися як вдома на дивані, а також вигадати, з чим ви поєднуватимете різні варіації сітки, яка стала справжнім must have теплої пори року.

Вільний силует

[ + – ] Костюм вільного крою — одне з найбільш трендових модних рішень весни 2021 року

Більшість давно помітили, що однією з найбільш оптимальних і зручних одиниць гардероба є костюм і, як правило, це комплект із брюк і жакета. А якщо згадати, що завдяки торішньому світовому локдауну, багато хто звик до вільного одягу, дизайнери вирішили скомбінувати ідею костюма-двійки і розслаблений силует, тепер звичний багатьом. Таким чином, багато хто з нас зможе відчути домашню зручність в офісному просторі. За умови, що вам це потрібно, звичайно.

Фігурні вирізи

[ + – ] Показати фрагмент оголеного тіла стає ознакою гарного смаку

Показати навколишнім трохи оголеного тіла, яке буде виглядати через фігурні вирізи на одязі, у сезон весна 2021 року буде не тільки доречно, але й стане, у деякому сенсі, must have теплої пори року. Здається цілком природним бажання, нарешті, злегка оголитися і надати образу сексуальності, не перегинаючи палицю з відвертістю і питаннями пристойності.

Гіпюр

[ + – ] Романтичне мереживо — ефектне доповнення для вашого гардеробу навесні 2021 року

Одяг із гіпюровими фрагментами опинився в топі весняно-літніх трендів 2021 року. Утім, ми давно знаємо, що одяг із такими декоративними елементами виглядає дуже жіночно та сексуально. Цьогоріч майже всі провідні модні будинки пропонують "розбавляти" строгі ділові образи гіпюровими топами й обирати коктейльні сукні в білизняному стилі з мереживним оздобленням.

Декоративна сітка

[ + – ] Дизайнери вирішили пограти з образами, навіяними океаном

У цьому сезоні дизайнери вирішили пофантазувати на тему риболовлі, спортивної сітки і романтики океану. Іншими словами, ви можете побачити одяг із сітки або сітчасті елементи в колекції будь-якого іменитого кутюр'є планети. При цьому вона може бути як шкіряною, так і такою, що імітує сумку-авоську, в якій заведено носити цибулю.

Широкі штани-мішки

[ + – ] Мішкуваті штани можна поєднувати з елегантними речами вашого гардеробу

У певному сенсі, мішкуваті штани — відгалуження згаданого вище тренду на костюми вільного силуету, іншими словами, ще один "результат" занадто довгого сидіння вдома. Безумовно, такі брюки дарують своєму власникові комфорт, але варто враховувати, що подібна зручність не завжди доречна. Хоча якщо ви навчитеся поєднувати такий одяг із чимось елегантним, ви, ймовірно, досягнете ефектного модного образу. Тільки не купуйте занадто багато широких штанів для одного сезону весна 2021 року. Є висока ймовірність того, що світ дуже скоро втомиться від розслаблених диванних образів, а перед вами постане питання, кому передарувати ці дивні вироби з текстилю.

Об'ємні рукави

[ + – ] Рукава-буф зроблять ваш образ романтичним

Дуже ефектний і романтичний тренд весни 2021 року немов покликаний збалансувати велику кількість мішкуватого одягу та нагадати людству, що розтягнуті штанини і безрозмірні жакети — далеко не ознака елегантності. Так, пишні рукави-буф на блузах і сукнях стали тим самим штрихом, який робить майже кожен образ дуже елегантним і романтичним. Якщо ви доповните штани блузою з об'ємними рукавами, точно станете модним "рупором" для вашого оточення.