Медики рассказали, как вернуть силы после коронавируса: 4 этапа на пути к восстановлению

Начиная упражнения, главное – не перегрузить организм в первые дни занятий.

Многие переболевшие коронавирусом люди жалуются на слабость в организме и длительное время не могут вернуться к прежнему ритму жизни. Чтобы быстрее прийти в форму, Дэвид Салман и его коллеги из Имперского колледжа Лондона, Медицинской школы Халл-Йорка и Военно-медицинской службы назвали в интервью Mirror четыре этапа упражнений, которые помогут восстановить силы.

Приступая к тренировкам, важно придерживаться самого главного правила – не торопиться и не истощать нагрузками и без того ослабленное тело.

Первый этап

Начинать физические нагрузки стоит с несложных занятий по дому или в саду, элементарных упражнений на равновесие или легкой йоги. Сюда же стоит добавить дыхательные упражнения, растяжку и простые упражнения для укрепления мышц.

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Второй этап

К занятиям добавляется ходьба и йога с постепенным увеличением прогулок и занятий до 10-15 минут.

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Третий этап

На этой фазе можно попробовать интервалы из двух пятиминутных блоков активности, куда входят быстрая ходьба, подъем и спуск по лестнице, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Между этими блоками необходимо отдохнуть, делая упражнения на восстановление дыхания, а также избегать одышки.

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Четвертый этап

Упражнения для четвертой фазы включают в себя занятия на координацию, силу и равновесие. Это может быть бег с изменением направления, боковые шаги, упражнения с собственным весом.

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После окончания этой фазы можно вернуться к привычному режиму тренировок и нагрузкам, если состояние не ухудшилось. И хотя для каждого из этапов отводится по семь дней, переболевшие коронавирусом должны оставаться на том этапе, который для них наиболее комфортен, столько, сколько захотят.

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