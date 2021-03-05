Медики розповіли, як повернути сили після коронавірусу: 4 етапи на шляху до відновлення

Починаючи вправи, головне — не перевантажити організм у перші дні занять.

Багато перехворілих на коронавірус людей скаржаться на слабкість в організмі і тривалий час не можуть повернутися до колишнього ритму життя. Щоб швидше прийти у форму, Девід Салман і його колеги з Імперського коледжу Лондона, Медичної школи Халл-Йорка і Військово-медичної служби назвали в інтерв'ю Mirror чотири етапи вправ, які допоможуть відновити сили.

Приступаючи до тренувань, важливо дотримуватися найголовнішого правила — не поспішати і не виснажувати навантаженнями і без того ослаблене тіло.

Перший етап

Починати фізичні навантаження варто з нескладних занять по дому або в саду, елементарних вправ на рівновагу або легкої йоги. Сюди ж варто додати дихальні вправи, розтяжку і прості вправи для зміцнення м'язів.

[ + – ] Дихальна гімнастика допоможе легеням відновитися після перенесеної інфекції

Другий етап

До занять додається ходьба і йога з поступовим збільшенням прогулянок і занять до 10-15 хвилин.

[ + – ] Скандинавська ходьба — один із способів відновити сили після хвороби Фото: скріншот Youtube

Третій етап

На цій фазі можна спробувати інтервали з двох п'ятихвилинних блоків активності, куди входять швидка ходьба, підйом і спуск по сходах, біг підтюпцем, плавання або їзда на велосипеді. Між цими блоками необхідно відпочити, роблячи вправи на відновлення дихання, а також уникати задишки.

[ + – ] Плавання допоможе зміцнити ослаблені коронавірусом легені Фото: Peterburg2

Четвертий етап

Вправи для четвертої фази включають у себе заняття на координацію, силу і рівновагу. Це може бути біг зі зміною напрямку, бічні кроки, вправи з власною вагою.

[ + – ] Бічні кроки з гумкою — одна з ефективних вправ на четвертому етапі Фото: скриншот

Після закінчення цієї фази можна повернутися до звичного режиму тренувань і навантажень, якщо стан не погіршився. І хоча для кожного з етапів відводиться по сім днів, перехворілі на коронавірус повинні залишатися на тому етапі, який для них найбільш комфортний, стільки, скільки захочуть.

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