Надолужити згаяне: вчені розкрили спосіб знизити ризик передчасної смерті за 22 хвилини

У новому дослідженні вчені проаналізували велику кількість даних і відкрили спосіб уникнути передчасної смерті при тривалому сидячому способі життя.

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Нещодавнє дослідження показало, що навіть мінімальна фізична активність може нейтралізувати згубний вплив тривалого сидіння на одному місці, що пов'язане з підвищеним ризиком передчасної смерті. Згідно з новим дослідженням, виділення всього 20-25 хвилин на день на фізичну активність може істотно знизити цей ризик, пише Newsmax Health.

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Трохи часу, витраченого на фізичні навантаження, може потенційно продовжити наше життя, відновивши втрачені від пасивного способу життя роки. Такий висновок випливає з дослідження, проведеного вченими, які проаналізували дані майже 12 тис. літніх людей. У тих, хто вів сидячий спосіб життя понад 12 годин на день, ризик ранньої смерті був вищим. Однак цей ризик знижувався у тих, хто приділяв помірним фізичним навантаженням щонайменше 22 хвилини.

Для того щоб ще раз підкреслити, наскільки інтенсивними мають бути фізичні навантаження, автори назвали такі види діяльності, як бадьора ходьба, їзда на велосипеді, садівництво або звичайні ігри з дітьми. Він додав, що початок занять фізичними вправами в будь-якому віці може бути корисним для здоров'я, і навів дані попереднього дослідження, в якому люди похилого віку, які регулярно тренуються на витривалість, досягли рівня фізичної підготовки, який можна порівняти з молодими людьми, що ведуть сидячий спосіб життя.

У дослідженні були включені учасники різних міжнародних опитувань у віці 50 років і старше. Під час дослідження було встановлено, що у тих, хто сидів понад 12 годин на день без регулярних фізичних навантажень, ризик смерті протягом усього періоду дослідження був вищим на 38%. Однак у тих, хто щодня приділяв понад 20 хвилин помірним фізичним навантаженням, ризик смерті знижувався.

Так, тривале перебування в сидячому положенні створює серйозні ризики для здоров'я, проте навіть невелика щоденна фізична активність може нівелювати ці ризики.

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