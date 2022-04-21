Королеве – 96: интересные факты из жизни самого долгоправящего монарха Европы

21 апреля самый известный монарх на планете, британская королева Елизавета II, отмечает 96-й день рождения. Этот год также станет знаковым для Ее Величества, поскольку и Великобритания, и весь мир будет праздновать Платиновый юбилей королевы, которая правит 70 лет.

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Для миллионов британцев, причем уже не для одного поколения, королева является символом гарантом традиций и стабильности страны, а также несокрушимости и твердости духа. О ней снимают фильмы, программы, пишут книги. В день 96-летия монарха Фокус решил рассказать читателям 10 интересных фактов из жизни Ее Величества.

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Королева поневоле

Будучи ребенком, Елизавета даже не помышляла, что станет королевой. Она была старшей дочерью герцога и герцогини Йоркских (впоследствии ставших королем Георгом VI и королевой Елизаветой) и стояла третьей в очереди на британской престол после своего дяди Эдуарда, принца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда VIII), и отца, герцога Йоркского.

Однако, когда дядя Елизаветы, Эдуард VIII, отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон, отец Елизаветы взошел на престол, и она стала первой в очереди на британский трон.

[ + – ] Елизавета с сестрой Маргарет и родителями Фото: The Crowns

Через пять лет после свадьбы Елизавета вместе с мужем, принцем Филиппом, отправилась в Кению в отпуск. По информации историков, супруги отдыхали в отеле Treetops, расположенном в Национальном парке Абердаре. Он находится в 165 км от Найроби, а гостиничные номера располагались на деревьях и были обустроены в виде домиков, связанных из жердей.

Именно в таком домике на дереве Елизавета в один момент стала королевой после того, как ее отец умер во сне 6 февраля 1953-го.

"Впервые в мировой истории девушка поднялась на дерево принцессой и, по ее словам, получив самые яркие впечатления, слезла с дерева на следующий день королевой", – написал позже охотник из Великобритании Джим Корбетт, который в одно время с Елизаветой останавливался в этом отеле.

О смерти отца, которого обожала, будущая королева узнала не сразу, поскольку посыльным понадобилось время, чтобы донести трагическую новость в отдаленное место. Известие она перенесла стоически, как и осознание груза ответственности, который теперь свалился на нее.

В Великобританию Елизавета вернулась уже почти королевой. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года и стала настоящим событием в жизни страны, поскольку впервые подобное мероприятие транслировалось по телевизору.

[ + – ] Коронация Елизаветы II транслировалась на телевидении

"Капусточка" и Лилибет

У королевы Елизаветы – два основных прозвища. Первое – Лилибет, и появилось оно потому, что в детстве маленькая принцесса не могла выговорить свое полное имя, а произносила его на собственный манер. Вскоре домочадцы подхватили его, и оно намертво приклеилось к будущей королеве. Ее отец, король Георг VI, часто говорил о своих дочерях: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость".

Именно этим именем она подписала прощальную записку, которая была помещена на гроб с телом ее мужа, принца Филиппа в день его похорон.

Второе прозвище монарха – "капуста". Именно так ее зачастую называл покойный супруг. Этот момент отображен в фильме "Королева" (2006 год). Когда Филипп ложится спать, он говорит жене "Подвинься, Капуста". Обратили внимание на прозвище и создатели культового сериала "Корона" о жизни королевской семьи. В одном из эпизодов четвертого сезона Филиппа по громкой связи зовет кого-то словами "Сладкая, сладкая!?". Горничная, испуганно поглядывая на королеву, невозмутимо работающую с бумагами, слышит в ответ: "Сладкая – это Анна, а я "дорогая" или "капусточка".

Точное происхождение этого прозвища неизвестно. Однако существует предположение, что оно пошло от французской фразы "Mon petit chou" ("милая"). В английском варианте она звучит как My little cabbage ("моя маленькая капуста" или "моя капустка").

Но на этом перечень прозвищ королевы не заканчивается. Так, 7-летний сын принца Уильяма Джордж называет свою прабабушку "Ган-Ган". По словам американского биографа Китти Келли, так же своих прабабушек называли принц Чарльз и оба его сына. Поскольку им трудно было выговорить great-grandmother ("прабабушка"), они сократили это слово по-своему.

Кроме того, есть свидетельства, что принц Уильям, когда был совсем маленьким, называл бабушку "Гэри".

Рекорды Елизаветы II

Елизавета II является 40-м монархом с тех пор, как Вильгельм Завоеватель получил корону Англии на Рождество 1066 года. Она также – самый старый монарх, отпраздновавший золотой юбилей (в 2002 году в возрасте 76 лет). Елизавета стала первым британским монархом, отметившим годовщину своей бриллиантовой свадьбы 20 ноября 2007 года и годовщину своей платиновой свадьбы 20 ноября 2017 года.

[ + – ] Королева и ее муж, принц Филипп, в форме полковника гренадерской гвардии Фото: The Royal Family/Twitter

Только пять других королей и королев в британской истории правили 50 или более лет. Это Виктория, правившая 63 года, Георг III (59 лет), Генрих III (56 лет), Эдуард III (50 лет) и Яков VI и I (58 лет).

Во время своего правления Елизавета II застала 15 президентов США, 16 премьер-министров Великобритании и 7 Пап Римских. В 2016 году она стала самым долгоправящим монархом в мире после того, как умер король Таиланда Рама IX, царствовавший целых 70 лет. Этот рекорд британская королева сможет побить в октябре 2022 года.

[ + – ] В 2016 году Елизавета II признана самым долгоправящим монархом в мире Фото: The Royal Family/Twitter

95-летняя королева Великобритании – также старейший участник Второй мировой войны, который до сих пор не ушел в отставку, и единственная королева, прошедшая воинскую службу.

"Annus horribilis", или Королевы тоже страдают

1992 год королевские биографы называют одним из самых тяжелых в жизни Елизаветы II. В этом году браки всех троих ее детей потерпели крах, что нанесло серьезный удар по монархии, которая всегда выступала против разводов и выноса семейных проблем на публику.

19 марта второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский, расстался со своей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской, которая была замечена в компании других мужчин и якобы уличена в неподобающем поведении. Тем не менее, после официального развода в 1996 году, сейчас пара живет в доме Эндрю в Royal Lodge. Особняк довольно большой, чтобы не пересекаться без надобности, и бывших супругов такое соседство вполне устраивает.

[ + – ] Принц Эндрю женился на Саре Фергюсон в июле 1986 года Фото: DianaLegacy

Всего месяц спустя, 23 апреля, дочь королевы принцесса Анна развелась со своим мужем, капитаном Марком Филлипсом, с которым состояла в браке с 1973 года.

[ + – ] Принцесса Анна и ее супруг Марк Филлипс Фото: Открытые источники

Но больше всего нервов королеве вымотал финал брака принца Чарльза и принцессы Дианы, который с самого начала считался обреченным. 8 июня 1992 года была опубликована откровенная книга Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история", написанная при участии и сотрудничестве самой принцессы, из которой публика узнала самые невероятные тайны из жизни королевской семьи. Позже было еще несколько публичных скандалов, пока в декабре 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор публично не заявил о том, что принц Уэльский и его супруга "расстались". Официальный развод пара оформила только в 1996 году, за год до смерти принцессы Дианы.

[ + – ] Брак Чарльза и Дианы был обречен с самого первого дня

Второй удар еще сильнее подкосил монарха. 20 ноября вспыхнул масштабный пожар в Виндзорском замке, который смогли потушить только через 15 часов. Огонь полностью уничтожил 9 залов и серьезно повредил более 100 помещений. Немалый ущерб нанесла вода, которой его тушили.

Чтобы собрать деньги на реставрацию замка в Виндзоре, для туристов открыли часть Букингемского дворца. Реставрационные работы заняли пять лет и обошлись в 37 миллионов фунтов стерлингов, причем работники восстановили лишь половину комнат.

Несмотря на всю свою сдержанность, в публичном выступлении 24 ноября Елизавета назвала 1992-ой "тяжелым годом".

Мостик в Новый Свет: недвижимость Елизаветы II в Нью-Йорке

По информации The Real Deal, в 2015 году королева Великобритании обзавелась квартирой с тремя спальнями на Манхеттене в Нью-Йорке. Ее Величество купила современный пентхаус площадью 3000 квадратных футов (почти 280 квадратных метров) на 50 United Nations Plaza, заплатив за него без малого 8 миллионов долларов. Здание Zeckendorf Development спроектировано архитектором Норманом Фостером, посвященным в рыцари самой королевой в 1990 году. Оно находится прямо через дорогу от северной части комплекса Организации Объединенных Наций, который раскинулся вдоль Ист-Ривер между Восточной 42-й и Восточной 48-й улицами.

Последний официальный визит королевы в США был в 2007 году, но недвижимость, скорее всего, она купила с целью передать ее своим наследникам, чтобы они могли там остановиться в случае необходимости.

Королева кошельков

Портрет Елизаветы II чаще любого другого правителя был изображен на монетах и купюрах за всю историю выпуска денег. Профиль Ее Величества отчеканен на монетах 35 стран по всему миру. Несмотря на то, что большинство из этих монет – юбилейные экземпляры, хватает и стран, где портрет монарха до сих пор на ходовых денежных купюрах. Кроме Великобритании, это Канада, острова Фиджи, Новая Зеландия и другие государства.

Повелительница морей

За свою жизнь королева спустила на воду 23 корабля, первым из которых был HMS Vanguard 30 ноября 1944 года в Клайдбанке, Шотландия, когда она была принцессой Елизаветой.

Первым кораблем Елизаветы, спущенным на воду в статусе королевы, 16 апреля 1953 года, стала любимая яхта семьи монарха "Британия", которая была построена на верфи John Brown & Company в Клайдбанке. Среди других кораблей, которые благословила монарх, – Elizabeth 2 в 1967 году и Queen Mary 2 в 2004 году.

7 декабря 2017 года королева вместе с дочерью Анной спустили на воду один из крупнейших авианосцев в мире и самый крупный корабль за историю королевских ВМС – Queen Elizabeth. В ходе торжества по поводу спуска авианосца на воду королеве показали гигантский торт, изготовленный в форме корабля.

Тайны королевской сумочки

Королевские биографы, а также все те, кто долгие годы работают с с Ее Величеством, знают, что сумочка на ее руке – это не только аксессуар, но и средство невербальной коммуникации. По словам инсайдеров, когда Елизавета II кладет сумку на стол, это означает, что она хочет уйти в течение 5 минут. Если она ставит сумку на пол, это показывает, что ей не нравится разговор, и она хочет, чтобы ее увели. Если же монарх перевешивает сумку с одной руки на другую, это означает, что пришло время закончить разговор, и собеседник ее задерживает.

Что касается выбора сумок, то уже более полувека королева отдает предпочтение трапециевидной сумке из телячьей кожи Traviata от бренда Launer, размеры которой 23х20х10. Поговаривают, что в гардеробе королевы их насчитывается свыше 200. Одна такая сумочка стоит порядка 2346 долларов.

Крокодил, слон и 7 кг креветок: самые необычные подарки для монарха

Королева в своей жизни получила множество подарков, причем стоимость некоторых из них исчисляется очень приличными суммами. В 2017 году в Букингемском дворце даже прошла выставка, где представили 200 презентов монарху от мировых лидеров.

[ + – ] Выставка подарков королевы в Букингемском дворце

Так, японский император Хирохито подарил королеве лакированную шкатулку, инкрустированную серебряной цаплей. Президент ЮАР Нельсон Мандела вручил Елизавете II шелковый шарф с рисунком, изображающим охоту бушменов на стадо антилоп. Президент Руанды Поль Кагаме преподнес королеве ее портрет из высушенных и сплетенных банановых листьев, а канадские индейцы – тотемный столб.

Но неоднократно Елизавета получала в подарок и животных. Согласно веб-сайту The British Monarchy, это были крокодил из Гамбии в 1961 году, две черепахи, подаренные ей во время тура по Сейшельским островам и семилетний слон по имени Джамбо от президента Камеруна в 1972 году по случаю серебряной свадьбы королевы, два черных бобра в ходе королевского визита в Канаду, шесть кенгуру, презентованных в Австралии в 1977 году. Все животные были переданы на попечение Лондонского зоопарка.

Также ей подарили около 20 лошадей, причем одну – из фарфора от президента Франции Франсуа Олланда. Он преподнес скульптуру королеве в 2014 году во время ее государственного визита в эту страну.

Подарок, который проделал самое долгое путешествие, прежде чем оказаться в Букингемском дворце, был сделан Тимом Пиком, первым британским астронавтом, совершившим космическую прогулку с Международной космической станции. Пик носил значок британского флага во время космической миссии в 2016 году и затем подарил его монарху.

Среди других любопытных подарков, полученных королевой, — пара ковбойских сапог (во время визита в США), солнцезащитные очки, ананасы и 7 кг креветок.

Безусловная любовь Елизаветы II

Елизавете II приписывают появление новой породы собак – дорги, смесь такси и корги. Она известна как заядлая собачница, которая обожает корги. На 18-летие ей подарили суку вельш-корги по кличке Сьюзен, и с тех пор Елизавета не расставалась с этими милыми собаками. Только потомков Сьюзен насчитывается более трех десятков, и все они были чистокровными корги. Последний представитель этой династии по кличке Уиллоу умер от рака в 2018 году.

Что же касается выведения новой породы собак, то якобы вельш-корги королевы погулял с таксой Пипкин ее сестры, принцессы Маргарет, и на свет появилась помесь двух пород, получившая название дорги. Двух щенков, родившихся в результате, назвали Вулкан и Кэнди. В декабре прошлого года Вулкан умер, и королева зареклась заводить щенков, потому что не хотела, чтобы животные скучали после ее смерти.

В прошлом году, после госпитализации принца Филиппа и скандального интервью Меган Маркл, которые сильно ударили по королеве, ей, чтобы утешить, подарили двух щенков – корги и дорги. Дорги Елизавета назвала Фергюсом, а корги – Мьюиком.

У королевы Елизаветы и принца Филиппа родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960), герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский (1964). Также Ее Величество является бабушкой 8 внуков и имеет 12 правнуков.

Напомним, Букингемский дворец представил новый портрет королевы в честь ее 96-летия, а американская компания Mattel создала коллекционную Барби в честь Платинового юбилея.