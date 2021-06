Британский телеведущий продает свой лондонский замок, из-за призрака любовника римского императора

Саймон Коуэлл, чье состояние оценивают в 325 миллионов фунтов, продает имение, где его донимает приведение, за 15 миллионов

Известный британский телеведущий Саймон Коуэлл, продюсер таких шоу, как American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain’s Got Talent, пожаловался на шумного призрака, который поселился в его лондонском особняке. Об этом пишет The Sun.

Приведение, как считает Саймон, принадлежит любовнику римского императора Адриана, того самого, что воздвиг стену (вал Адриана) между Англией и Шотландией. Любовника звали Антиной, и, судя по всему, после смерти он не упокоился с миром. Адриан правил с 117 по 138 год.

[ + – ] Дом Саймона Коуэлла, осажденный призраком

61-летний музыкальный магнат приобрел дом с семью спальнями в октябре 2018 года и, как полагают, получил разрешение на строительство, чтобы добавить к нему открытый бассейн и бар, однако теперь говорят, что он "передумал".

"Саймону понравилась недвижимость, когда он ее купил, и у него был список изменений и улучшений. Но он передумал. И скоро выставит особняк на продажу", — сообщил источник, близкий к ведущему.

Прошлый владелец дома заверяет, что ранее никаких призраков там не водилось, а Коуэлл сам виноват. Он приобрел статую Антиноя в 2014 году. И в тот же день, как ее доставили, начались странности. В комнате, где находилась скульптура прекрасного юноши, начали падать вещи и хлопать окна.

[ + – ] Антиной в образе египетского бога Осириса

Впрочем, телеведущий в интервью 2016 года рассказывал, что уже встречался с паранормальным, когда был маленьким и жил с родителями.

"Мертвые просто хотят установить контакт и поздороваться. Я был с родителями дома, когда в мою дверь постучали. Я пошел в их комнату и сказал: "Вы стучали в мою дверь?" и они сказали: "Это были не мы". Наша собака волновалась и лаяла, а на следующий день на кухне попадали все полки", — рассказывал Саймон. Но, как видно, с призраком Антиноя он контактировать не хочет, раз решил избавить от дома.

Напомним,император Адриан познакомился с Антиноем в 124 году, когда следовал по провинции Вифиния на северо-востоке Малой Азии. С того момента юноша неотступно находился при императоре. В 130 году, когда они находились в Египте, Антиной утонул в Ниле. Обстоятельства трагедии были загадочны и дали почву для многих слухов. Адриан был безутешен и велел обожествить Антиноя.

[ + – ] Бюсты императора Адриана и Антиноя

На месте гибели своего фаворита Адриан основал город Антинополь, где каждый год проводились игры в честь молодого бога. Культ Антиноя распространился по всей империи.

До нашего времени дошли более пяти тысяч его статуй, больше, чем скульптурных изображений любых других известных римлян.