Британський телеведучий продає свій лондонський замок, через привида коханця римського імператора

Саймон Ковелл, чиї статки оцінюють у 325 мільйонів фунтів, продає маєток, де йому дошкуляє привид, за 15 мільйонів.

Відомий британський телеведучий Саймон Ковелл, продюсер таких шоу, як American Idol, Pop Idol, The X Factor UK і Britain's Got Talent, поскаржився на галасливу примару, яка оселилася в його лондонському маєтку. Про це пише The Sun.

Привид, як вважає Саймон, належить коханцеві римського імператора Адріана, того самого, який спорудив стіну (вал Адріана) між Англією та Шотландією. Коханця звали Антиной, і, судячи з усього, після смерті він не упокоївся з миром. Адріан правив зі 117 по 138 рік.

[ + – ] Будинок Саймона Ковелла, де живе примара

61-річний музичний магнат придбав будинок із сімома спальнями в жовтні 2018 року і, як вважають, отримав дозвіл на будівництво, щоб додати до нього відкритий басейн і бар, проте тепер кажуть, що він "передумав".

"Саймону сподобалася нерухомість, коли він її купив, і в нього був список змін і поліпшень. Але він передумав. І скоро виставить маєток на продаж", — повідомило джерело, близьке до ведучого.

Минулий власник будинку запевняє, що раніше ніяких привидів там не водилося, а Ковелл сам винен. Він придбав статую Антиноя в 2014 році. І в той же день, як її доставили, почалися дивні речі. У кімнаті, де знаходилася скульптура прекрасного юнака, почали падати речі та стукати вікна.

[ + – ] Антиной в образі єгипетського бога Осіріса

Утім, телеведучий в інтерв'ю 2016 року розповідав, що вже зустрічався з паранормальним, коли був маленьким і жив із батьками.

"Мертві просто хочуть встановити контакт і привітатися. Я був із батьками вдома, коли в мої двері постукали. Я пішов у їхню кімнату і сказав: "Ви стукали в мої двері?" І вони сказали: "Це були не ми". Наш собака хвилювався і гавкав, а наступного дня на кухні попадали всі полиці", — розповідав Саймон. Але, як видно, з примарою Антиноя він контактувати не хоче, якщо вирішив позбавитися від будинку.

Нагадаємо, імператор Адріан познайомився з Антиноєм у 124 році, коли виходив із провінції Віфінія на північному сході Малої Азії. З того моменту юнак невідступно перебував при імператорі. У 130 році, коли вони перебували в Єгипті, Антиной потонув у Нілі. Обставини трагедії були загадкові й дали ґрунт для багатьох чуток. Адріан був невтішний і велів обожествити Антиноя.

[ + – ] Погруддя імператора Адріана й Антиноя

На місці загибелі свого фаворита Адріан заснував місто Антинополь, де щороку проводилися ігри на честь молодого бога. Культ Антиноя поширився по всій імперії.

До нашого часу дійшли більше п'яти тисяч його статуй, більше, ніж скульптурних зображень будь-яких інших відомих римлян.