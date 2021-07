В Сети всплыли фото Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон за 16 лет до мировой славы

Фильм "Мое тело, мое дитя" режиссера Марвина Джомски вышел на экраны в 1982 году, и роль сестер в нем сыграли будущие звезды сериала "Секс в большом городе".

Звезды телесериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон были знакомы еще задолго до того, как дебютировали в популярном сериале, и уже успели поработать вместе, пишет Dаily Mail.

Еще за 16 лет до премьеры шоу о похождениях Кэрри Брэдшоу и ее подруг, Сара и Синтия вместе снимались в фильме 1982 года "Мое тело, мое дитя" с Ванессой Редгрейв в главной роли.

Девочки сыграли дочерей рьяной католички в исполнении Ванессы, которая снова забеременела и обсуждала, делать ли аборт после того, как узнала, что ее будущий ребенок будет инвалидом.

Скриншот из фильма появился в Instagram-аккаунте под названием Every Outfit on Sex & the City.

"Будьте вежливы со своими коллегами, люди. Возможно, вы все еще работаете с ними 39 лет спустя…", – говорится в подписи к публикации.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон в фильме 1982 года Фото: Соцсети

По информации издания, сама Синтия Никсон прокомментировала это фото еще в 2018 году в своей бразильской фан-группе в Twitter, опубликовавшей снимок

"Да, это я справа, @brasil_nixon, 15 лет, но может ли кто-нибудь угадать, что за девушка посередине играет мою сестру? Еще один забавный факт — Ванесса Редгрейв сыграла нашу маму!", – написала она в комментарии.

Сериал "Секс в большом городе", посвященный любви и сексуальной жизни четырех подруг из Нью-Йорка за 30 с небольшим, выходивший с 1998 по 2004 год, стал невероятно популярным у зрителей. Кроме Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон, в нем сыграли Кристин Дэвис и Ким Кэтролл.

Сейчас в Нью-Йорке снимается продолжение сериала под названием And Just Like That. Четверку подруг покинула Ким Кэтролл, и теперь их осталось трое.

Кадры со съемочной площадки то и дело появляются в таблоидах, и на них можно увидеть, как за эти годы изменились главные звезды проекта.

В Сеть утекли детали сценария, согласно которому Кэрри и мистер Биг разведутся и будут делить имущество. Также в сериал вернется Наташа, вторая жена главного сердцееда картины.