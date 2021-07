У мережі спливли фото Сари Джесіки Паркер і Синтії Ніксон за 16 років до світової слави

Фільм "Моє тіло, моє дитя" режисера Марвіна Джомскі вийшов на екрани в 1982 році, і роль сестер в ньому зіграли майбутні зірки серіалу "Секс у великому місті".

Зірки серіалу "Секс у великому місті" Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон були знайомі ще задовго до того, як дебютували в популярному серіалі, і вже встигли попрацювати разом, пише Dаily Mail.

Ще за 16 років до прем'єри шоу про пригоди Керрі Бредшоу та її подруг, Сара і Синтія разом знімалися у фільмі 1982 року "Моє тіло, моє дитя" з Ванессою Редгрейв у головній ролі.

Дівчата зіграли дочок завзятої католички у виконанні Ванесси, яка знову завагітніла і обговорювала, чи робити аборт після того, як дізналася, що її майбутня дитина буде інвалідом.

Скріншот із фільму з'явився в Instagram-акаунті під назвою Every Outfit on Sex & the City.

"Будьте ввічливі зі своїми колегами, люди. Можливо, ви все ще попрацюєте з ними 39 років по тому...", — йдеться в підписі до публікації.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон у фільмі 1982 року Фото: Соцсети

За інформацією видання, сама Синтія Ніксон прокоментувала це фото ще в 2018 році у своїй бразильської фан-групі в Twitter, що опублікувала знімок

"Так, це я праворуч, @brasil_nixon, 15 років, але чи може хто-небудь вгадати, що за дівчина посередині грає мою сестру? Ще один цікавий факт — Ванесса Редгрейв зіграла нашу маму!", — написала вона в коментарі.

Серіал "Секс у великому місті", присвячений любові та сексуальному життю чотирьох подруг із Нью-Йорка за 30 з невеликим, що виходив із 1998 по 2004 рік, став неймовірно популярним у глядачів. Крім Сари Джесіки Паркер і Синтії Ніксон, у ньому зіграли Крістін Девіс і Кім Кетролл.

Зараз у Нью-Йорку знімається продовження серіалу під назвою And Just Like That. Четвірку подруг покинула Кім Кетролл, і тепер їх залишилося троє.

Кадри зі знімального майданчика раз у раз з'являються в таблоїдах, і на них можна побачити, як за ці роки змінилися головні зірки проекту.

У мережу витекли деталі сценарію, згідно з яким Керрі та містер Біг розлучаться та будуть ділити майно. Також у серіал повернеться Наташа, друга дружина головного серцеїда картини.