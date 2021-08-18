Накладная грудь и женское белье: что публикует в Instagram сын президента Аргентины

Молодой человек недавно сменил имя на Тани, а в графе пол у него теперь стоит Х, что означает небинарный или неопределенный.

Сын президента Аргентины Альберто Фернандеса, 26-летний Эстанислао, похвастался в Instagram национальным удостоверением личности, где в графе пол стоит "Х", что означает неопределенный или небинарный", а имя сменено на Тани Фернандес Лучетти (сокращенно от Эстанислао).

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Это произошло почти через месяц после того, как его отец указом включил категорию X в личные документы, пишет archyde.com.

[ + – ] Новый паспорт Эстанислао Фернандеса, в котором изменены его имя и пол Фото: Скриншот

"Приятно понимать, что пластик не говорит, кто вы, или не определяет вашу личность, или что-то в этом роде. Но он защищает меня в рамках закона, чтобы подтвердить мою личность, поэтому я очень счастлив", – заявил молодой человек.

Эстанислао – сын Альберто Фернандеса от первого брака с Марселой Лучетти. Парень никогда не соглашался, чтобы его публично называли Эстанислао, и просил звать его Дайхзи. Это сценическое имя, которое он взял во время своих выступлений как Drag Queen и Cosplayer. Тани часто косплеит героев компьютерных игр и киновселенных. Среди его образов – Харли Квин, Пикачу, Ahri, Akali, Janna, Jinx и Evelynn из League of Legends, D.Va из Overwatch и другие.

Под таким же ником Тани публикует в соцсети Instagram фото и видео в образах девушек и героинь комиксов и аниме, позируя в откровенном женском белье, с накладной грудью, а также в гриме и париках.

[ + – ] Эстанислао умеет эпатировать публику своими перевоплощениями

Он – известный DJ, и однажды даже разместил у себя в соцсети фото, где стоит за пультом абсолютно голый, спрятав причинное место за ди-джейской консолью. Снимок произвел фурор и вызвал шквал критики в сторону сына главы государства, после чего Тани удалил его.

В повседневной жизни Тани осваивает графический дизайн и трудится в страховой компании.

[ + – ] Эстанислао Фернандес в повседневной жизни Фото: dyhzy/Instagram

Несмотря на то, что он открыто поддерживает ЛГБТК+ сообщество, Эстанислао четыре года жил со своей девушкой Натальей Эдит Леоне, с которой расстался в марте 2019 года.

Что касается отношения отца к увлечениям единственного отпрыска, то президент Аргентины гордится своим сыном и его творчеством.

[ + – ] Альберто Фернандес заявил, что гордится своим сыном Фото: Скриншот

На день отца два года назад президент Аргентины поделился совместным снимком с сыном, еще раз показав всем свою поддержку Тани.

[ + – ] Президент Аргентины Альберто Фернандес с сыном Тани Фото: Alberto Fernández/Instagram

Напомним, актриса Джейми Ли Кертис, известная зрителям по картинам "Чумовая пятница", "Ножи наголо" и "Правдивая ложь", призналась, что ее 25-летний сын по имени Томас совершил трансгендерный переход и стал девушкой, которую зовут Руби.