Накладні груди та жіноча білизна: що публікує в Instagram син президента Аргентини

Естаніслао недавно змінив ім'я на Тані, а в графі "стать" у нього тепер стоїть Х, що означає небінарний або невизначений.

Син президента Аргентини Альберто Фернандеса, 26-річний Естаніслао, похвалився в Instagram національним посвідченням особи, де в графі статі стояв "Х", що означає невизначену стать або небінарність, а ім'я змінено на Тані Фернандес Лучетті (скорочено від Естаніслао).

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Це сталося майже через місяць після того, як його батько указом включив категорію X в особисті документи, пише archyde.com.

[ + – ] Новий паспорт Естаніслао Фернандеса, в якому змінено його ім'я і стать Фото: Скриншот

"Приємно розуміти, що пластик не говорить, хто ви, або не визначає вашу особистість, або щось в цьому роді. Але він захищає мене в межах закону, щоб підтвердити мою особистість, тому я дуже щасливий", — заявив молодий чоловік.

Естаніслао — син Альберто Фернандеса від першого шлюбу з Марселою Лучетті. Хлопець ніколи не погоджувався, щоб його публічно називали Естаніслао, і просив кликати його Дайхзі. Це сценічне ім'я, яке він взяв під час своїх виступів як Drag Queen і Cosplayer. Тані часто косплеєм героїв комп'ютерних ігор і кіновсесвіту. Серед його образів — Харлі Квін, Пікачу, Ahri, Akali, Janna, Jinx і Evelynn з League of Legends, D.Va з Overwatch і інші.

Під таким же ніком Тані публікує в соцмережі Instagram фото і відео в образах дівчат і героїнь коміксів і аніме, позуючи у відвертій жіночій білизні, з накладними грудьми, а також в гримі і перуках.

[ + – ] Естаніслао вміє епатувати публіку своїми перевтіленнями

Він — відомий DJ, і одного разу навіть розмістив у себе в соцмережі фото, де стоїть за пультом абсолютно голий, сховавши причинне місце за ді-джейською консоллю. Знімок викликав фурор і шквал критики в сторону сина глави держави, після чого Тані видалив його.

У повсякденному житті Тані освоює графічний дизайн і трудиться в страховій компанії.

[ + – ] Естаніслао Фернандес у повсякденному житті Фото: dyhzy/Instagram

Незважаючи на те, що він відкрито підтримує ЛГБТК+ спільноту, Естаніслао чотири роки жив зі своєю дівчиною Наталею Едіт Леоне, з якою розлучився в березні 2019 року.

Що стосується ставлення батька до захоплень єдиного сина, то президент Аргентини пишається своїм сином і його творчістю.

[ + – ] Альберто Фернандес заявив, що пишається своїм сином Фото: Скриншот

На день батька два роки тому президент Аргентини поділився спільним знімком з сином, ще раз показавши всім свою підтримку Тані.

[ + – ] Президент Аргентини Альберто Фернандес з сином Тані Фото: Alberto Fernández/Instagram

Нагадаємо, актриса Джеймі Лі Кертіс, відома глядачам за картинами "Чумова п'ятниця", "Ножі наголо" і "Правдива брехня", зізналася, що її 25-річний син на ім'я Томас зробив трансгендерний перехід і став дівчиною, яку звуть Рубі.