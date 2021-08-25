Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на оставшихся в живых музыкантов Nirvana

За снимок родители трехмесячного ребенка, которые были друзьями фотографа Кирка Веддла, получили в 1991 году всего $200.

30-летний Спенсер Элден, детское фото в трехмесячном возрасте которого украсило обложку одного из самых известных альбомов гранж-группы Nirvana под названием Nevermind, подал иск в суд, утверждая, что изображение обнаженной натуры является детской порнографией, пишет Variety.

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На обложке альбома Элден изображен под водой в бассейне младенцем с обнаженными гениталиями, плывущим за долларовой банкнотой на рыболовном крючке. Купюра была наложена на снимок в фоторедакторе.

Несексуальные обнаженные фотографии младенцев, как правило, не считаются детской порнографией по закону. Однако Роберт Льюис, адвокат Элдена, предлагает необычную интерпретацию изображения, утверждая, что оно выходит за рамки детского порно, и пишет, что включение валюты в кадр заставляет ребенка выглядеть, "как секс-работник".

[ + – ] Та самая обложка со Спенсером Элденом Фото: из открытых источников

"Обвиняемые намеренно продавали детскую порнографию Спенсера в коммерческих целях и использовали шокирующий характер его изображения для продвижения себя и своей музыки за его счет. Обвиняемые использовали детскую порнографию, изображающую Спенсера, в качестве важного элемента схемы продвижения пластинок, обычно используемой в музыкальной индустрии для привлечения внимания, в которой на обложках альбомов дети изображались в сексуально провокационной манере, чтобы получить известность, стимулировать продажи и привлечь внимание средств массовой информации, а также критиков для обзоров", – говорится в иске.

Теперь Спенсер, которому сейчас 30 лет, как и самому альбому Nevermind, требует не менее $150 тыс от каждого из обвиняемых, а это оставшиеся в живых участники коллектива Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова Курта Кобейна Кортни Лав, управляющие поместьем Кобейна Гай Осири и Хизер Парри, фотограф Кирк Веддл, сыном друга которого и является Спенсер, художественный руководитель Роберт Фишер, а также ряд существующих или несуществующих звукозаписывающих компаний, которые выпустили или распространяли альбом за последние три десятилетия.

Барабанщик Nirvana Чад Ченнинг также фигурирует в качестве обвиняемого, который был частью группы в то время, хотя его заменил Грол в 1990 году, до того, как был записан альбом или сделана фотография для обложки.

Элден неоднократно воссоздавал позу подростка и взрослого, ныряя в бассейны, чтобы позировать по случаю 10-й, 17-й, 20-й и 25-й годовщины альбома, правда, был в плавках. Однако в большинстве интервью, сопровождавших эти фотосессии, он выражал глубоко смешанные чувства по поводу того, что прославился благодаря обложке Nevermind. До сих пор, несмотря на его постоянное неоднозначное отношение к наследию фотографии, он не называл ее порнографической.

[ + – ] Спенсер повторил фото, спустя 25 лет после выхода альбома Фото: tmz

Как раньше, так и сейчас Элден утверждает, что ему никогда не платили за фотографию сверх тех $200, которые его родителям дали за нее в день съемки. В предыдущих интервью он сказал, что пытался связаться с Гролом и Новоселичем на дружеской основе, но так и не получил ответа. Возможно, новое утверждение в иске состоит в том, что родители Элдена даже не подписали документы, разрешающие любое использование изображения.

"Ни Спенсер, ни его законные опекуны никогда не подписывали разрешение на использование каких-либо изображений Спенсера или его подобия, и уж тем более коммерческой детской порнографии с его изображением", — говорится в иске.

Nevermind – второй и самый успешный альбом группы Nirvana. 24 сентября 1991 года он был выпущен лейблом DGC Records. Ошеломительный успех пластинке, на которую изначально не делались большие ставки, принесла песня Smells Like Teen Spirit.

Альбом разошелся по миру тиражом более 30 миллионов и был признан "бриллиантовым".